伊朗局勢｜號稱「很快結束」的戰爭　美國「輸不起」到「打不起」

滿屏都是美伊戰爭，各種新聞動態報道，看得人眼花繚亂。日前，特朗普喊話：美軍B2轟炸機投下了數十枚2000磅炸彈，摧毀了伊朗全境導彈發射器，「我們在很多方面已經贏了，但還沒有贏夠」。而伊朗方面也發動了第21輪反擊，動用了重型導彈。然而，決定戰爭走向的，未必是實時的戰果。但可見的是，穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接替其父親哈梅內伊（Ali Khamenei）任新任最高領袖之後，反擊態勢氣勢如虹。



戰事走到今天必須清楚：美以軍事技術層面的優勢是其決策基礎，強大的遠程打擊能力、情報能力以及盟友協同能力，在短時間內取得了重大戰果，標誌事件是哈梅內伊及大批軍事高層遇襲身亡。但情況並沒有按美以的預想發展。伊朗愈挫愈勇，打出了反擊的氣勢。

伊朗長期受到嚴厲制裁，外部壓力迫使其不斷壓縮與調整，儘量減少對外依賴。也正因如此，當外部衝擊真正到來時，伊朗雖然遭受重創，國家能力卻沒有迅速瓦解。伊朗本來就不是一個高度擴張、效率極高的系統，但儘管相對緊縮，卻具有一定承壓能力。運行效率未必高，但面對衝擊時也不那麼容易迅速崩潰。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）就美國向發動的軍事行動召開記者會。（Reuters）

與此同時，伊朗的反擊方式有明顯的策略性。儘量不直接對抗美以戰場上的技術優勢，主要目標是不斷提高戰爭的不確定性和外溢成本。導彈攻擊，無人機襲擊，封鎖海峽，對地區美軍設施的打擊，這些行動本身未必能改變戰場勝負，但造成了不斷放大戰爭的整體成本的共同效果。

地區形勢持續緊張，海灣航運持續受干擾，馬上就反映在油價上；美軍基地頻繁受攻擊，美國國內的政治壓力即隨之上升。也就是說，伊朗試圖把戰爭從單純的軍事問題變成更廣泛的政治和經濟問題。

這樣一來，對美國對特朗普而言，事情就複雜了。一方面，美國要持續空襲削弱伊朗，進一步降低伊朗的應對能力；另一方面，美國又必須儘量控制戰爭的外溢成本，避免油價、航運和地區安全風險擴大。戰爭如果拖長，油價上升、市場波動以及美軍傷亡都可能迅速轉化為國內政治壓力。任何美國政府對此都非常敏感。

於是，雙方實際上形成了一種頗為微妙的對抗格局。如果伊朗的國家結構沒有明顯崩潰，而戰爭成本卻持續向外擴散，那麼這場衝突就可能從一場短期軍事行動，演變為一場更複雜的地區博弈。當專家會議宣佈穆傑塔巴接班後數小時，伊朗在其領導下對以色列發動首波導彈攻擊。這也就預示着，這場戰爭將長期化。

伊朗具有持久戰能力。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人明確表示，武裝力量有能力以當前節奏持續高強度戰爭至少6個月。伊朗已按大規模長期戰爭的要求配備重型導彈、彈道導彈、巡航導彈、各類無人機和攻擊艦艇。最高國家安全委員會秘書拉里賈尼駁斥「導彈能力被摧毀」的說法，強調儲備充足且隨時可投入作戰。

伊朗局勢動盪，首都德黑蘭周一（9日）有集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。時值伊朗與美、以衝突加劇，大批安全部隊成員在場戒備。（Reuters）

再看美以這邊，一定程度上陷入戰略困境。美國近日就戰事時長釋放模糊信號，特朗普此前稱預計行動持續「4到5周」，但美媒披露美軍正追加資源以支持行動「至少100天甚至到9月」。多家美媒披露，美軍精確制導武器庫存「正在迅速消耗」。更具諷刺意味的是，美國政府對以色列襲擊伊朗燃料儲備設施表示不滿——這是戰爭爆發以來美以首次出現明顯分歧。

此外，也注意到 「抵抗之弧」的聯動。黎巴嫩真主黨、伊拉克民兵武裝以及也門胡塞武裝均對伊朗表示聲援。也門胡塞武裝領導人稱「全面支持」伊朗，已做好準備在需要時採取行動。隨着戰事持續，伊朗或進一步整合併動員地區力量，衝突正向着範圍更大、持續更久的方向發展。

阿聯酋杜拜傑貝阿里港3月1日受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復式襲擊以回應美國、以色列行動。（路透社）

穆傑塔巴的接班，宣告一個「新伊朗」的誕生。這個伊朗比以往更強硬、更具軍事化特徵、更堅定地走在對抗道路上。對於特朗普和內塔尼亞胡而言，他們面臨的已不是「如何贏得戰爭」的問題，而是「如何體面脫身」的困境。一是經濟代價，國際油價飆升意味着美國面臨全面的通脹壓力。與此同時，戰爭的直接成本也在瘋狂消耗美國國庫。美國智庫「戰略與國際問題研究中心」分析認為，這場戰爭每天的花費約為8.9億美元。二是中期選舉的政治壓力。這場軍事行動並未獲得國會授權，而他最核心的基本盤——共和黨內的MAGA群體——對海外戰爭素來缺乏興趣。一旦戰事陷入長期化，他不僅可能在11月的中期選舉中遭遇挫敗，更可能面臨新一輪的政治清算與彈劾風險。

軍事優勢並不自動等於政治優勢。能否在戰爭中獲勝，不僅取決於它能否打擊對手，還取決於能否承受戰爭帶來的持續壓力。歷史上許多戰爭都證明：軍事優勢可以決定戰鬥，但戰爭代價往往決定戰爭結局。正如美國媒體發出的警告：這場被特朗普稱為「輸不起」的戰爭，正迅速演變成一場美國「打不起」的戰爭。