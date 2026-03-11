伊朗在霍爾木茲海峽布設水雷　1988年曾重創美護衛艦維修費7.5億

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，伊朗據報正在霍爾木茲（Strait of Hormuz）布設魚雷，美軍其後宣布擊沉16艘布雷艦。國防專家表示，水雷是海上最有效的武器之一。它們所需的技術相對簡單，可以由船艦、潛艇、小型船隻甚至臨時搭建的平台秘密部署，但其對軍事和商業交通（例如油輪）的破壞力與其體積和成本成強烈對比。1988年，在兩伊戰爭期間，伊朗的魚雷（成本僅1500美元，約1.2萬港元）就曾嚴重損毀美軍的護衛艦，其維修成本高達9600萬美元（約7.5億港元）。



甚麼是水雷？

據印度媒體第一郵報（First Port）報道，水雷是一種放置在水中的獨立爆炸裝置，旨在摧毀潛艇和水面艦艇。水雷也可用於阻止敵軍進入特定區域，並將敵軍隔離在特定地點。

這種彈藥的使用可以追溯到美國獨立戰爭時期。當時，耶魯大學學生布希內爾（David Bushnell）發現火藥可以在水下引爆。

2025年6月22日，插圖可以看見一條3D打印的輸油管後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

如今，水雷種類繁多；有些水雷設計成與船體接觸後爆炸，有些則用鋼纜錨定在水下。水雷的引爆方式也各不相同。接觸式水雷需要船隻接觸才能爆炸。感應式水雷則利用船隻的存在引爆，例如透過磁力、聲波或壓力。遙控式水雷則由岸上控制站引爆。

與地雷不同，國際協議並未禁止使用水雷。然而，國際人道法對此制定了一些規則。例如，各國可以在其領海內布設水雷，以保衛其海岸免受外部攻擊。 《海牙公約》禁止在國際水域使用漂雷。

水雷有多危險？

國防專家指出，水雷是海上最有效的武器之一。它們所需的技術相對簡單，可以由船艦、潛艇、小型船隻甚至臨時搭建的平台隱蔽部署，卻能對軍事和商業交通（例如油輪）造成嚴重破壞，其破壞程度與水雷的體積和成本成強烈對比。

水雷的危險性極高，自二戰以來，已有15艘美國海軍艦艇被水雷擊中，幾乎是其他任何武器的四倍。其中最具破壞性的一次發生在1988年的兩伊戰爭期間。一枚伊朗水雷嚴重損毀美國羅伯茨號護航驅逐艦（USS Roberts），但並未使其沉沒。該艦的維修費用高達9,600萬美元（約7.5億港元），而那枚水雷的成本僅為1500美元（約1.2萬港元）。

國防專家也指出，水雷的排雷難度更高。陸地排雷工作通常集中在單一層面，深度有限。但水下排雷則需要深入各個深度和廣度。此外，陸地水雷通常不會輕易沉入海底，但在海上，水雷可能會漂移到其他位置。

水雷可能對霍爾木茲海峽構成哪些風險？

自兩伊戰爭爆發以來，外界一直憂慮德黑蘭將如何繼續控制至關重要的霍爾木茲海峽。全球20%的石油都要經這裏運送。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，伊朗正使用小型船隻，每艘可攜帶兩到三枚水雷，在海峽中布設水雷。雖然伊朗的水雷數量尚不清楚，但據估計，他們擁有大約2000到6000枚水雷，這些水雷主要由伊朗、中國或俄羅斯生產。

2026年3月2日，土耳其安納杜魯新聞社製作的一張題為「霍爾木茲海峽」圖表，霍爾木茲海峽是全球最具戰略意義的海上「樽頸」要道之一。（Getty）

專家認為，在霍爾木茲海峽布設魚雷風險極高，是迫不得已的最後手段。霍爾木茲海峽位於伊朗南部邊境，連接波斯灣、阿曼灣和阿拉伯海。這條海峽被稱為「咽喉要道」，全長近161公里，最窄處僅33.8公里寬，是大量船舶將西亞的石油和天然氣運往中國、歐洲和美國的主要通道。這些原油主要來自沙特阿拉伯、阿聯酋、伊拉克、科威特、卡塔爾和伊朗。

然而，自2月28日美國與以色列向伊朗發動戰爭以來，霍爾木茲海峽的交通幾乎完全停滯。現有數據顯示，在衝突爆發前的幾週，該海峽平均每天有超過153艘船隻通行，其中貨櫃船和油輪合計約佔88%。但自3月1日以來，僅有78艘船隻被偵測到通過該海峽，每日平均通行量僅13艘。

這一切預計將對石油價格帶來更大的上升壓力。