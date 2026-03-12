伊朗大使：穆傑塔巴在美以空襲中受傷　當日也身在哈梅內伊宅邸

伊朗駐塞浦路斯大使薩拉里安（Alireza Salarian）3月11日接受採訪時表示，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在2月28日美國和以色列的空襲中受傷。同日稍早時間，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）之子優素福（Yousef Pezeshkian）在社交媒體稱，聽說穆傑塔巴受傷，經詢問與對方有聯繫的朋友，獲知對方「平安無事」。有伊朗官員向路透社稱，穆傑塔巴僅受輕傷，目前仍在工作。



衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度。（Airbus）

繼任至今未公開露面

英國《衛報》報道，薩拉里安受訪時稱，穆傑塔巴2月28日因空襲受傷，稱對方很幸運能夠生還，因其父親哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）等6名家人在同一空襲中喪生。

「我聽說他（穆傑塔巴）的腿、手和手臂都受了傷……我想他現在在醫院，因為他受傷了。」薩拉里安又稱，美以針對哈梅內伊住所的空襲，共造成哈梅內伊夫婦、女兒、女婿，以及一名14個月孫兒等死亡。伊朗國家電視台此前稱，穆傑塔巴的妻子也在空襲中喪生。

《衛報》指出，這或許能夠解釋，為何穆傑塔巴自8日獲專家會議推舉為新任最高領袖以來，一直未公開露面，也未發表任何公開聲明或演講。路透社也引述以色列官員稱，以色列情報部門評估認為，穆傑塔巴在美以空襲中受傷。

圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。現場展示穆傑塔巴及已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

薩拉里安也向《衛報》稱，哈梅內伊生前不希望兒子接任其職務，指高級神職人員確實問過哈梅內伊，但對方說「不」，因為不想建立世襲制度，他是民選的。但在空襲發生後，高級神職人員認為穆傑塔巴有需要繼任。

對於西方情報機構認為，穆傑塔巴被刻意隔離於公眾視野之外，是為了防範暗殺。薩拉里安稱，「我不知道他是否擔心，但我們知道美國，尤其是以色列，會把他作為目標」 。