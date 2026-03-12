美媒：美軍初步調查指「過時數據」 致誤炸伊朗小學

伊朗南部米納布（Minab）女子小學2月28日遭導彈空襲，造成至少175人死亡。美國《紐約時報》3月10日報道，根據美國軍方初步調查，涉事導彈屬於美國，由於過時數據造成誤炸，推翻此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暗示伊朗可能是罪魁禍首的說法。



伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2026年3月8日上傳位於伊朗南部米納布市（Minab）小學遇襲相關的影片，片中一枚導彈擊中校旁的伊朗海軍基地。（X@AryJeay）

打擊目標定位失誤 小學建築曾屬軍事基地

報道引述美國官員和其他了解初步調查結果的人士透露，一項正在進行的軍事調查初步確定，美國應對伊朗小學遭到「戰斧」（Tomahawk）導彈襲擊負責。

初步調查顯示，事件因美軍對打擊目標的定位失誤造成。當時，美軍正在對毗鄰的伊朗基地進行打擊，而該小學建築曾是該基地的一部份。知情人士透露，美國中央司令部的軍官所用數據，為國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）提供的過時資料，作為攻擊目標的坐標。

導彈殘骸照片：

據了解初步調查結果的人士透露，國防情報局提供的「目標編碼」，將這所學校建築標記為軍事目標，並將資料移交中央司令部時進行了通報。據指出，被導彈擊中的建築物並非一直用作學校，目前尚不清楚學校何時在此地開設。

官員們強調，這些調查結果只是初步的，還有一些重要問題尚未解答，例如為什麼沒有對過時的資料進行複核。報道指出，軍事目標定位非常複雜，一般涉及多個部門。許多軍官負責核實數據的準確性，中央司令部的軍官則負責檢查從國防情報局或其他情報機構收到的資訊。但在瞬息萬變的局勢中，例如戰事初期，資訊有時無法被核實。

除了國防情報局和中央司令部，調查人員還在審查國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency，NGA）的工作，該部門負責提供並審查潛在目標的衛星圖像。

據美國官員稱，負責調查的官員亦已經審查了人工智能（AI）模型、數據處理程序，以及情報收集手段，以釐清是否是導致學校被錯誤鎖定的原因。但官員表示，這種錯誤通常不是新技術造成，相反更可能涉及人為錯誤。

此前一天，《紐約時報》報道稱，根據伊朗發布照片顯示，在小學附近發現的導彈殘骸顯示，似乎是來自2014年或之後生產的美國戰斧巡航導彈。報道又稱，目前已知除美國外，僅澳洲和英國擁有該型導彈。