中國會支援伊朗？　學者：西方用「強盜邏輯」誤讀中伊關係｜專訪

自從2月28日美以襲擊伊朗以來，中國對伊朗局勢的每一次表態、外交舉措都成了外界關注的焦點。香港城市大學公共及國際事務系教授曾敬涵在接受《香港01》訪問時表示，許多西方媒體和分析人士對中國對伊朗的支持力度感到疑惑——中國為什麼不出來幫伊朗？但他指出，中國和伊朗本來就不是盟友關係，西方媒體對中伊關係的誤解背後是西方國家自身的「強盜邏輯」，並不適用於中國。



「朋友被打了，不代表你要幫着打架」

2016年，中國國家主席習近平訪問伊朗，期間中伊發表聯合聲明，宣布兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」，這在中國外交關係體系下近乎最高層級。而這次關係升級最終在2021年外交部長王毅訪問德黑蘭期間，以簽署「25年全面合作協議」落實，牽涉價值4000億美元的投資協議。

曾敬涵指出，這跟西方媒體眼中的「盟友關係」截然不同。他以北約為例稱，西方語境下的傳統盟友意味着一旦其中一位盟友遇到攻擊，其他人都要為盟友站出來、一起參戰。但中國與伊朗自始至終都不是這種關係，他說：「你有一個朋友被打了，這不代表你一定要去打打你朋友的人。」

2025年中美關係如過山車般跌宕起伏，香港城市大學公共及國際事務系教授、中美關係專家曾敬涵感慨，「特朗普上台彷彿已很久，其實不過是今年的事。」（受訪者供圖）

曾敬涵直言，西方習慣了「拳頭對拳頭」的做法，因此只會從自己的角度出發：「他自己用的就是一種強盜的邏輯，他就覺得你應該也是個強盜。」

中國仍可發揮重要角色

根據2021年雙方簽訂的協議，中方投資伊朗的能源、基礎設施和銀行業，而伊朗將石油出口以折扣價出口給中國。2025年，德黑蘭估計超過80%的石油出口給中國。但在能源與經貿捆綁的關係以外，中伊在軍事方面的合作非常有限。

被問及伊朗方面的看法，曾敬涵坦言必然會有一部分伊朗人對中國有更多的期待，但他認為當局亦清楚中國跟伊朗從來沒有締結像北約一樣的軍事條約，而雙方的特殊關係實際上賦予了中方在當前局勢中扮演調停者的能力。

中伊關係／中國-伊朗關係：2023年2月14日，中國北京舉行的中伊峰會上，伊朗總統萊希出席會議。（Reuters）

曾敬涵強調：「其實大家現在最大的擔憂還是油價的變化，然後就是全球經濟的變化。」他認為，中國通過跟伊朗的友好關係能扮演積極的角色，儘量確保全球經濟受到最小的影響，與此同時也可以幫助調停伊朗與其他海灣國家之間的衝突。

曾敬涵又提及，2022至2023年間，中國就曾經成功在沙特阿拉伯與伊朗之間斡旋，中間經歷了中國國家主席習近平到訪利雅得出席首屆中國—阿拉伯國家峰會及首屆中國—海合會峰會，討論地區穩定與安全並為日後調停埋下伏筆；以及第二年伊朗總統訪華表態願意改善與鄰國關係，再到同年沙特和伊朗兩國官員在北京閉門談判，最終令雙方結束斷交，重開大使館。

英美同盟如今已不再？

作為一位多年在英國從事中國政治研究的學者，曾敬涵亦談及英國政府在當前伊朗局勢中的艱難處境。美以發動襲擊以來，英國內外關於政府會否像當年伊拉克戰爭一樣被美國拖入泥潭、重蹈覆轍的討論一直沒有停息。曾敬涵就相信現在的英國政府已經吸取教訓：「英國政府內部都知道，當年的工黨參與伊拉克戰爭是個錯誤。」

美國2003年發動伊拉克戰爭，直至2011年單方面宣布戰爭結束。(Getty Images)

曾敬涵表示，英國內部對於政府是否應該更積極支持美國對伊朗的軍事行動存在很大分裂。一方面是前首相貝理雅（Tony Blair）一派批評施紀賢政府，認為英美的特殊盟友關係下政府應該第一時間站出來支持美國，「不該扭扭捏捏」。「當然他這麼做的目的，是為了證明當時英國參加伊拉克戰爭是合理合法的」——曾敬涵補充道。

另一方面，在工黨政府看來，英美關係已經出現了裂痕：「特朗普公開在媒體上批評英國，以前這種情況其實蠻少的，裂痕其實是很大。」

與此同時，英國國內對美國這個傳統盟友亦十分不滿。特朗普今年1月在霍士新聞訪談中聲稱，盟國部隊在911後向阿富汗派兵支持美國對塔利班行動時，「站的有點靠後，離前線有點遠」，此言一出即引起各國不滿。

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為特朗普與施紀賢出席聯合記者會。（Reuters）

曾敬涵稱，當時英國政府內部和社會都有很大的反彈，因為很多英國士兵因阿富汗戰爭犧牲或傷殘，卻換來一句「沒什麼貢獻」，以至於施紀賢後公開譴責並敦促特朗普道歉或收回言論。

除了英美關係不如以往外，曾敬涵亦指出更現實的問題：「英國政府現在窮，根本就沒錢......英國經濟發展本就陷入停滯，烏克蘭問題亦沒有解決，再讓英國政府派兵到伊朗去，這根本不可能。」