伊朗體育部長：伊朗隊絕對不會參加今夏世界盃

伊朗體育部長多尼亞馬利（Ahmad Donyamali，暫譯）於3月11日表示，伊朗國家足球隊絕對不會參加今夏的美加墨世界盃，直指參賽的條件根本不存在。在此之前，國際足協會長恩范天奴（Gianni Infantino）稱10日曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論，指對方歡迎伊朗隊參加6月11日在美國、墨西哥和加拿大開幕的世界盃。



圖為2025年6月10日，世界盃亞洲區外圍賽，伊朗球員於對陣朝鮮前列隊。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

多尼亞馬利接受媒體採訪時稱，「考慮到這個腐敗政權刺殺了我們的領袖，我們絕不會參加世界盃。我們的孩子不安全，而且從根本上來說，參賽的條件根本不存在」。他還說：「鑑於他們對伊朗的惡意行徑，他們在8個月的時間內，強迫我們捲入兩場戰爭，殺害了成千上萬的伊朗人民，因此我們絕不可能參賽」。

恩范天奴10日表示，他當晚曾與特朗普會面，討論了世界盃的籌備情況、伊朗目前的局勢，以及伊朗隊已獲得2026年世界盃參賽資格的事實。特朗普在會談重申，當然歡迎伊朗隊參加在美國舉行的世界盃。恩范天奴稱，現在比任何時候都更需要像世界盃這樣的盛事來凝聚人心，他衷心感謝特朗普的支持，再次證明足球能夠團結世界。

圖為2025年12月5日，國際足協會長恩范天奴（Gianni Infantino）與美國總統特朗普（Donald Trump）出席2026年世界盃官方抽籤儀式。（Getty Images）

路透社報道，伊朗隊被分在G組，原定6月15日在洛杉磯對陣新西蘭、6月21日在洛杉磯對陣比利時，以及6月26日在西雅圖對陣埃及隊。國際足協尚未正式確認伊朗隊退出世界盃，也未宣布哪支球隊將頂替伊朗隊參賽，但伊拉克隊頂替的可能性最高。