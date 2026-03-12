特朗普：不擔心伊朗對美國境內發動恐怖襲擊

美國總統特朗普（Donald Trump）3月11日（周三）在白宮接受媒體採訪時表示，他不擔心伊朗會在美國境內發動恐怖攻擊以進行報復。ABC新聞同日報道則稱，美國聯邦調查局（FBI）已警告加州各地警察部門，稱伊朗為報復可能會向美國西海岸發動無人機襲擊。



美媒CNBC報道，當被問及是否擔心伊朗可能會加強報復力度，包括對美國本土發動襲擊時，特朗普稱「不，我不擔心」。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮接受媒體採訪，隨後登上「海軍陸戰隊一號」直升機前往俄亥俄州和肯塔基州。（Reuters）

特朗普在啟程前往肯塔基州與俄亥俄州之前，亦吹噓伊朗戰爭的進展。「現在，他們（伊朗）已失去海軍與空軍，完全沒有防空裝置。他們的領導層已不復存在，而我們本可以做得更狠」。

當被問及伊朗是否在霍爾木茲海峽布雷時，特朗普表示：「我們不這麼認為。」並稱他認為各石油公司應派遣郵輪通過霍爾木茲海峽。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）與白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）一同接受媒體採訪。（Reuters）

據ABC News報道，FBI在2月底發布的警報中寫道：「我們近期獲悉，截至2026年2月初，伊朗據稱企圖在美國本土海岸外某艘未確認船隻上，利用無人機發動突襲攻擊，目標鎖定加州境內未具體指明的地點——前提是美國對伊朗實施打擊行動。」

FBI稱，「關於這起所謂攻擊行動的具體時機、手法、目標及執行者，我們目前尚無進一步情報」。