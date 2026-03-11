伊朗局勢｜西班牙永久撤回駐以色列大使 降低外交代表級別
撰文：官祿倡
出版：更新：
以色列與美國上月底聯手襲擊伊朗後，西班牙公開表態反對及指襲擊違反國際秩序後，3月10日永久撤回駐以色列大使，於公報上刊登解除駐以色列大使薩洛蒙（Ana Maria Salomon Prez）職務的法令。西班牙外交部表示，日後西班牙在以色列的外交事務由臨時代辦負責，意味降低對以色列的外交代表級別。
在這封署有西班牙國王世費利佩六世（Felipe VI）名字的法令中，費利佩六世稱是經過外交、歐洲事務合作部長提議，並經過當日內閣會議的審議後，才決定解除薩洛蒙職務。
西班牙政府在對待加沙問題上與以色列主張相左，還在去年9月因禁止船隻與飛機向以色列運輸武器，遭到以色列抗議，引發外交衝突，薩洛蒙因此被召回西班牙。
以色列在去年5月也召回駐西班牙大使，以反對西班牙承認巴勒斯坦國的舉動，目前以色列駐西班牙大使館的外交事務也是由臨時代辦負責。
朝鮮：尊重伊朗人民選出最高領袖權利 美國以色列破壞地區和平普京與伊朗總統通話 敦促各方停止軍事行動 透過外交解決爭議伊朗外交部：襲中東美軍基地不應解讀為敵意 回應侵略是自衛權外交部提醒在伊朗中國公民盡快撤離 公布4條陸路離境路線