伊朗局勢｜西班牙永久撤回駐以色列大使　降低外交代表級別

以色列與美國上月底聯手襲擊伊朗後，西班牙公開表態反對及指襲擊違反國際秩序後，3月10日永久撤回駐以色列大使，於公報上刊登解除駐以色列大使薩洛蒙（Ana Maria Salomon Prez）職務的法令。西班牙外交部表示，日後西班牙在以色列的外交事務由臨時代辦負責，意味降低對以色列的外交代表級別。



在這封署有西班牙國王世費利佩六世（Felipe VI）名字的法令中，費利佩六世稱是經過外交、歐洲事務合作部長提議，並經過當日內閣會議的審議後，才決定解除薩洛蒙職務。

2026年3月10日，圖為西班牙公報上刊登終止西班牙駐以色列大使薩洛蒙職務的法令。（網頁截圖）

西班牙政府在對待加沙問題上與以色列主張相左，還在去年9月因禁止船隻與飛機向以色列運輸武器，遭到以色列抗議，引發外交衝突，薩洛蒙因此被召回西班牙。

以色列在去年5月也召回駐西班牙大使，以反對西班牙承認巴勒斯坦國的舉動，目前以色列駐西班牙大使館的外交事務也是由臨時代辦負責。