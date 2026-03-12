伊朗局勢｜特朗普宣布釋放1.72億桶石油儲備　下周開始需時120日

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入13日之際，據美媒報道，美國能源部週三發聲明稱，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已授權美國從下周開始從戰略石油儲備中釋放1.72億桶石油。



據報道，能源部長賴特（Chris Wright）在一份聲明中表示：「按照計劃的釋放速度，這大約需要120天才能完成，美國已安排在未來一年內補充約2億桶戰略石油儲備，比實際消耗量多出20%，而且無需納稅人承擔任何費用。」

報道指，這次從戰略石油儲備中釋放資源，代表美國政策立場的轉變。戰爭初期，官員們認為動用儲備的可能性不大，而且基本上沒有必要。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮接受媒體採訪，隨後登上「海軍陸戰隊一號」直升機前往俄亥俄州和肯塔基州。（Reuters）

此前，特朗普曾批評前總統拜登（Joe Biden）在俄烏戰事爆發後利用戰略石油儲備來控製油價，並指責他利用該儲備來實現其政治目的。

受戰爭和霍爾木茲海峽（全球20%的石油通常要經過的重要通道）實際關閉，以及伊朗對其石油資源豐富的鄰國石油設施的報復性襲擊的影響，油價在過去一周上漲了38美仙，在過去一個月上漲了64美仙。

美國的戰略石油儲備位於德州和路易斯安那州，由一系列地下鹽穴組成。在拜登政府於俄烏戰爭期間動用戰略石油儲備以穩定市場後，特朗普政府僅少量補充了戰略儲備石油中的油量。

在此之前，國際能源總署（IEA）周三稍早宣布，其成員國同意釋放該機構史上最大規模的石油儲備，總計4億桶。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）從華盛頓特區的白宮步行前往海軍陸戰隊一號直升機，準備前往俄亥俄州和肯塔基州。（Reuters）

美國目前戰略儲備庫存為4.15億桶原油，約佔7.14億桶法定儲備容量的58%。美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）周三稍早向CNBC表示，美國是否參與國際能源署的行動，最終將由總統特朗普決定。

據美國能源部稱，該儲備的設計目標是在總統做出決定後的13天內，每天釋放多達440萬桶石油。但分析人士表示，由於物理條件的限制，實際釋放速度可能遠低於此——或只有每天200萬桶。