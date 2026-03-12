特朗普要求最高法院允許其政府終止海地移民臨時保護身份

美國總統特朗普（Donald Trump）3月11日（周三）敦促最高法院允許其政府終止對約35萬在美海地人的臨時移民保護。儘管海地持續不斷的暴力衝突已導致超過100萬人流離失所，但特朗普政府仍試圖取消這些海地人的「臨時保護身份」（TPS）。



路透社報道，司法部提出緊急請求，要求最高法院推翻法官先前阻止政府終止海地人「臨時保護身份」的裁決。司法部在海地案的文件中表示，下級法院「再次試圖以損害國家利益及外交關係的方式，阻撓行政部門的重要政策倡議」。

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）從華盛頓特區的白宮步行前往海軍陸戰隊一號直升機，準備前往俄亥俄州和肯塔基州。（Reuters）

若TPS被終止，數十萬在美海地人將面臨被遣返的風險。TPS適用於原籍國遭受自然災害、武裝衝突或其他特殊事件的人，該計劃可以為符合條件的移民提供工作許可和暫緩遣返的保護。

特朗普自重返白宮以來，一直奉行大規模驅逐出境政策，並着手取消美國政府此前出於人道主義原因給予某些移民的臨時法律保護，從而擴大可能被驅逐出境的人員範圍。

位於美國俄亥俄州（Ohio）的春田市（Springfield，又譯斯普林菲爾德）以大量海地移民著稱。（Getty Images）

最高法院於去年10月已允許政府終止數十萬委內瑞拉移民的TPS。今年2月，政府也要求法院允許其取消約6,100名居美敘利亞人的TPS。