特朗普計劃訪華　中國稀土成關鍵籌碼　隨時影響美軍武器庫存量

隨着美國對伊朗軍事行動的持續，外界關於美國彈藥或將耗盡的猜測甚囂塵上。



香港《南華早報》3月10日稱，由於美國先進武器高度依賴中國稀土供應，中國在該領域的主導地位可能為其在對美博弈中提供新的談判籌碼，在一定程度上或能間接影響美國對伊朗軍事行動的持續時間。

中國控制着全球60%的稀土開採和90%的精煉產量 還是最大的重稀土永磁體供應國▼▼▼

+ 3

報道援引多名消息人士透露，目前美方手中的稀土庫存僅夠維持約兩個月，這一問題很可能在特朗普（Donald trump）訪華時主導雙方的談判議程。而另一邊，中方在推動達成協議上似乎不如華盛頓那般急迫。

澳洲科技大學（University of Technology Sydney）澳中關係研究院副教授張越表示，美國對中國稀土的依賴將為中方提供「顯著的間接槓桿」，從而影響潛在衝突的持續時間和成本。稀土元素，尤其是鏑和鋱等重稀土，被廣泛用於製造高性能永磁體、雷達系統、導彈制導組件以及先進武器關鍵推進系統。

她指出，這種依賴關係可能改變中美之間的戰略平衡，使華盛頓面臨一種「非對稱脆弱性」。中國在稀土供應鏈上的主導地位不僅能在談判中變成實際籌碼，也可能在更廣泛的地緣政治競爭中增強對美國的影響力。

美國地質調查局本月發布的報告也顯示，2021年至2024年，美國進口稀土元素中約71%來自中國。其中在2021年至2024年期間，中國還是美國關鍵重稀土元素如鋱的唯一供應來源，目前尚沒有能夠立即替代的渠道。

張越分析稱，如果中國進一步收緊稀土出口管制，美國可能在關鍵武器部件上面臨「嚴重短缺」，其戰略儲備最多只能滿足「短期作戰需求」。她說，這種依賴迫使美國在三種選擇之間權衡：削減武器生產、以更高成本尋求規模有限的替代供應，或消耗有限的戰略儲備。

【延伸閲讀】日本「重課金」成功挖掘兩噸稀土 是「倒錢落海」還是未雨綢繆？

+ 7

2月28日，美國和以色列對伊朗發動襲擊。美國總統特朗普最初預計軍事行動可能持續四到五周。但他3月9日又稱，對伊朗的行動「很快」會結束，但「不會」在本周結束。9日晚，特朗普再度放話稱，如果伊朗採取任何阻斷霍爾木茲海峽石油運輸的行動，美國將對其施以「比以往猛烈20倍的打擊」。

美媒上周曾報道稱，美國軍方最高將領其實曾提醒特朗普，如果美國對伊朗發起大規模且長期的攻擊，彈藥儲備問題將是面臨的風險之一。美國《華盛頓郵報》援引匿名美國官員消息稱，在對伊朗發動攻擊的最初兩天內，五角大樓已消耗價值約56億美元的彈藥，引發外界對美軍先進武器庫存消耗速度的擔憂。

行業智庫「關鍵礦產中心」（Critical Minerals Hub）創始人阿曼達·范戴克（Amanda van Dyke）表示，美國當前的導彈庫存足以支撐對伊朗戰爭持續3至6個月，但在衝突結束後補充庫存方面將面臨不小的挑戰。

雖然這是可以做到的，但將會非常困難和複雜，沒有中國礦產，所需時間可能更長。 范戴克

數據顯示，中國控制着全球60%的稀土開採和90%的精煉產量，還是全球最大的重稀土永磁體供應國，佔全球產量的94%。

面對中國在關鍵礦產領域的優勢，美國近期動作頻頻，試圖通過鉅額投資、建立戰略儲備和重塑供應鏈來減少對華依賴。上月，特朗普政府推出了一項名為「金庫計劃」（Project Vault）的關鍵礦產戰略儲備項目，計劃投入120億美元建立礦產戰略儲備。但范戴克認為，這一計劃範圍過於廣泛，未必能夠精準滿足現代導彈防禦系統對特定關鍵礦產的需求。

總部位於北京的研究機構Trivium China的副總監科里·康布斯（Cory Combs）此前也表示，美國可能需要數年時間才能擁有足夠的稀土供應來進行儲備，而真的等到那個時候，中國可能已經沒那麼需要用出口管制來當籌碼了。

我們確實認為稀土出口管制是未來五年的一種工具，（屆時）中國在技術領域將更加安全，受到來自美國的生存威脅也會減少，在那種情況下，中國維持嚴格稀土出口管制的動力要小得多。 科裏·康布斯

2025年4月，作為對特朗普關稅舉措的反制，中國對包括鋱、鏑在內的七種中重稀土實施出口管制。10月，中國又將管制範圍擴大至另外五種稀土元素。之後，中美達成暫時「貿易休戰」，中方11月將10月公布的管制措施暫停一年，但4月實施的出口許可制度仍然有效。

《南華早報》稱，白宮方面此前透露，特朗普計劃於3月31日至4月2日到訪中國，消息人士稱，稀土問題很可能成為特朗普此行的最優先議題之一。

不過，中國方面尚未正式證實此次行程。若成行，這將成為自特朗普2017年訪華以來，美國總統首次到訪中國。在此之前，中美據報還將於本周在巴黎舉行新一輪高級別貿易談判，議題包括關稅、投資以及稀土等。

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊教授表示，美方可能會向中方尋求更多保證，以確保美國企業獲得穩定的稀土供應，而中國則可能借此要求美國在關稅和出口管制等問題上作出「必要讓步」。

然而，知情人士透露，隨着特朗普面臨艱難的中期選舉，中方對與美國取得重大突破的預期已經有所降低。該消息人士還稱，目前尚不清楚是否會有商業代表團隨同特朗普訪華。一些美國企業高管已在日程中預留時間，以防最後時刻被要求前往北京。由於特朗普政策的不確定性，不少美國企業對相關安排愈發謹慎，他們擔心釋放錯誤信號或過早表態。

美國襲擊伊朗後，中方對特朗普的訪問也愈發謹慎。美國加州克萊蒙特·麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣（音）也注意到，「中國精英與公眾中日益流行的一種看法，即美國不可信」。他擔心，這也會對特朗普預計的訪華行程造成影響。

對於特朗普表示將於本月晚些時候訪華，中國外交部發言人毛寧2日回應說，中美就兩國元首互動保持着溝通，目前沒有可以提供的訊息。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

