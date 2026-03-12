伊朗局勢｜美國防部：戰爭頭6日花884億　民主黨對欠清晰目標憤怒

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入13日之際，美國國防部官員在3月10日的一場閉門簡報中告知國會，與伊朗戰爭的前六天已花費超過113億美元（約884億港元），此數字未計入戰前軍事部署等其他可能開支。



據英國《獨立報》報道，民主黨議員對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府未能明確說明戰爭目標與策略表示憤怒與不滿。馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）批評，戰事進入第二週，政府仍無法解釋開戰理由、目標及方法。民主黨正推動就戰爭舉行公開聽證會，要求特朗普政府高官作證。

高昂成本部份源於美軍依賴昂貴裝備，而伊朗則以低成本單向無人機造成嚴重打擊。報道指，美國去年曾拒絕接受烏克蘭提供反無人機防禦協助的提議，卻在當前衝突中尋求該國協助。

2026年3月12日，在美以與伊朗衝突加劇之際，真主黨與以色列之間的衝突升級，以色列空襲貝魯特南部郊區後，黎巴嫩境內濃煙滾滾。（Reuters）

戰爭亦推高油價並打壓美股。特朗普雖公開稱美國已「贏得」戰爭，卻又表示戰事可能持續逾月且不排除派出地面部隊。

此外，美國政府亦在結束衝突的方式上搖擺不定，一會兒承諾不會參與伊拉克戰爭式的國家重建，一會兒又暗示特朗普將親自幫助伊朗選擇新的政治領導人。

美國國防部所在地五角大樓。（新華社）

美國媒體早前引述國防部的數據顯示，五角大樓在向伊朗發動軍事打擊的頭兩天就消耗了價值56億美元（約438億港元）的彈藥。