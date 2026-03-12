美媒：FBI指伊朗或對加州發動無人機襲擊　州長稱成立工作組應對

美國傳媒報道，美國聯邦調查局（FBI）近日警告加州各警察部門，稱伊朗可能會對美國西海岸發動無人機襲擊，以進行報復美國和以色列對伊朗發起的大規模軍事行動。但FBI同時指，不掌握這次可能襲擊的具體時間和目標，以及實施者的更多資訊。



美國廣播公司（ABC）報道指，根據FBI截至2月初掌握的資訊，伊朗計畫從一艘位於美國本土海岸外的不明船隻發射無人機，突襲加州境內目標。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周三對此回應表示，「關於無人機襲擊，我們一直掌握相關資訊。無人機問題始終是我們高度關注的重點，我們為此專門成立了一些工作組。」紐瑟姆的一名發言人補充，加州的主要災害應對機構，即州長緊急服務辦公室，正在積極與州、地方和聯邦安全官員合作，以保護當地社區。

對此，洛杉磯聯邦調查局發言人拒絕置評，白宮方面尚未對此事作出回應。

圖為2026年3月9日，伊朗首都德黑蘭有住宅樓遭空襲，救援人員在廢墟中工作。（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

過去數月，美國情報官員也擔憂墨西哥販毒集團會以無人機襲擊美墨邊境的美軍與執法人員。

另據美媒引述去年 9 月一份未經證實的報告顯示，已有身份不明的販毒集團頭目授權使用攜帶爆炸物的無人機發動攻擊。報告稱，此類襲擊雖史無前例，且販毒集團通常會避免觸怒美國當局，但相關風險確實存在。