伊朗局勢｜聯合國安理會要求伊朗停止襲擊波斯灣國家　中俄齊棄權

聯合國安理會週三通過一項決議，呼籲伊朗停止對波斯灣國家的襲擊。該決議並未提及美國或以色列對伊朗的空襲，這引發中國和俄羅斯的不滿以及伊朗的強烈譴責。



該決議星期三（3月11日）以13票贊成、兩票棄權獲得通過。決議「要求伊朗立即停止對巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯酋和約旦的一切襲擊」。

決議還「譴責伊朗旨在關閉、阻礙或以其他方式干擾霍爾木茲海峽國際航行的任何行動或威脅」。

伊朗多次襲擊波斯灣國家，以報復美國和以色列的聯合軍事行動。伊朗還向途經霍爾木茲海峽的商船開火。霍爾木茲海峽是全球燃料貿易的關鍵航道，伊朗此舉意在打擊全球經濟。

提出這項由135個國家共同發起的決議的巴林常駐聯合國代表阿爾羅瓦伊（Jamal Fares Alrowaiei）說，該決議的通過反映了波斯灣地區在全球經濟中的關鍵作用。「正因如此，確保該地區的安全不僅僅是一個地區性問題，而是關乎全球經濟穩定和能源安全的共同國際責任。」

這項由135個國家共同發起的決議由巴林常駐聯合國代表阿爾羅瓦伊（Jamal Fares Alrowaiei）提出，該決議的通過反映了波斯灣地區在全球經濟中的關鍵作用。(Reuters)

中俄不滿 伊朗譴責

擁有否決權的中國和俄羅斯均投了棄權票，他們對該決議未承認美國和以色列對伊朗的侵襲感到不滿。

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）說，該決議的通過代表了美國和以色列「公然濫用安理會授權，以謀求其政治目的」。

伊拉瓦尼指出，這項決議對伊朗明顯不公，強調伊朗才是「這次侵略行動」的受害者。

美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）則說：「伊朗企圖製造混亂、挾持鄰國、動搖地區決心的戰略顯然適得其反，今天的投票結果就證明了這一點。」

