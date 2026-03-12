有片｜伊朗發動襲擊　伊拉克海域2油輪遇襲1死　爆炸火光染紅夜空

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入13日之際，兩艘油輪3月11日在伊拉克海域遇襲，油輪其後爆炸起火，造成至少1名船員死亡及38人獲救。伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting，IRIB）同日稱，伊朗使用水下無人機炸毀了位於波斯灣的兩艘油輪。



美媒及路透社11日報道，伊拉克港口公司表示，他們已從兩艘在波斯灣起火的油輪上救出38名外籍船員。一名伊拉克安全部門消息人士早前稱，他們認為是裝有炸藥的伊朗船隻撞擊了涉事油輪，目前調查仍在進行中。

經外媒核實的影片顯示，油輪遇襲後隨即發生爆炸，巨大火球直衝天際，雄雄烈火染紅了夜空。火焰其蔓延至周邊水域，或是由漏油所致。船舶追蹤數據顯示，起火時兩艘油輪曾並排停泊。

報道指，起火的船隻名為Safesea Vishnu以及Zefyros，分別是懸掛馬紹爾群島國旗及馬耳他國旗。前者由一間美國公司擁有，後者則由一個位於希臘的實體擁有。

伊拉克港口公司負責人Farhan al-Fartousi表示，負責石油運輸的港口在攻擊發生後已停止運作。伊拉克石油部則表示呼籲保護重要的海上航線，並強調：「事件令人擔憂地表明，在全球經濟和能源供應至關重要的地區，緊張局勢正在升級。」