路透社：史上最大美國對台軍售方案就緒　或特朗普4月訪華後簽署

路透社引述知情人士報道，一項包含先進攔截導彈的美國對台軍售方案已準備就緒，待總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批准，或在他4月訪華後簽署。這筆價值約140億美元（約1096億港元）的軍火交易，將是台灣有史以來最大一筆。



消息人士稱，該批物資主要包括PAC-3和NASAMS防空導彈。另有價值60億美元（約470億港元）「非對稱（asymmetric）防禦」能力項目待審批。特朗普2025年底發布的《國家安全戰略》指出，遏制台灣地區發生衝突是華盛頓的首要任務，理想的做法是保持軍事優勢。

此前，中國國家主席習近平2月曾告知特朗普，對台軍售須慎重處理。不過，特朗普第二任期批准對台軍售數量已超拜登（Joe Biden）四年任期數量，包括2025年12月批准的110億美元（約861億港元）一攬子計劃。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

中國外交部表示，中國反對美國對台軍售的立場是一貫的、明確的。一位美國高級官員稱對台政策未變，軍售流程正在按部就班地進行。台灣防務部門稱，武器採購項目與美方完成「初步協調」。美國國防安全合作局已提供有關待購物品和交付時間表的資訊。