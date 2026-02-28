紐時：特朗普政府推遲宣布對台軍售計劃　避免4月訪華添波折

《紐約時報》2月27日引述美國官員報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府推遲宣布一項價值數十億美元的對台軍售計劃，為了避免在4月訪華前激怒中國國家主席習近平。



據悉，該項包括對台出售防空導彈的計劃已進入後期階段。今年1月，美國國務院將該計劃提交給兩黨審查後，該計劃已批准通過。特朗普政府2025年12月指，軍售金額為110億美元（約860億港元），而有官員透露，該筆軍售總價值或達130億美元（約1017億港元）。

然而，美國官員表示，自那以後，這筆軍售計劃一直擱置在國務院。政府官員曾告訴部份參與審批該計劃的人員，白宮已指示各機構停止推進此事，以確保「習特會」成功。

美國國務院表示，不對正在進行的軍售發表評論，並在一份聲明中說：「本屆政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾將繼續有效，正如過去四十多年來所做的那樣。」

美國1979年出台的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act，TRA）規定歷屆政府有義務向台灣出售防禦性武器。議員通常迅速批准此類軍售方案。

據內地官媒報道，特朗普和習近平在2月4日的通話中談到美國對台軍售問題。習近平明確表示，美國在台灣問題上的立場是「中美關係中最重要的問題」，中國政府「絕不允許台灣從中國分裂出去」，強調美國必須慎重處理對台軍售。

2026年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平通話。特朗普事後在網上發文表示，與習近平進行了一次非常好的對話。特朗普指兩人討論貿易、軍事及台灣等議題。特朗普指十分期待今年4月訪華。圖為白宮事後發文談到特朗普與習近平的通話內容。（X@WhiteHouse）

當天，特朗普在社交媒體上發文，將台灣問題列為通話內容中的六、七個議題之一，並稱通話「非常積極」。