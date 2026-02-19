美媒：憂打亂特朗普4月訪華行程　美國對台軍售案陷僵局

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）2月18日引述美國官員稱，由於中方施壓及美國政府部份人擔心會打亂總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月訪華行程，美國一項大規模對台軍售計劃陷入僵局。



報道指，特朗普的顧問團隊對軍售決策意見分歧。有官員透露，儘管國家主席習近平在台灣問題上立場堅決，但不會影響特朗普的決定；不過亦有官員指，特朗普希望維持目前中美貿易的「休戰」狀態，正幕後審慎考量公布軍售的時機。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

華府在回應《華爾街日報》置評請求時表示，相關軍售案正在走政府內部流程。國會尚未正式收到新一輪對台軍售的通知，但一名國會幕僚表示，預計其中將包括愛國者導彈等武器。

報道提到，中美雙方都希望在特朗普4月訪華前就具體成果展開正式談判，其結果將決定峰會是一次實質性的關係重置，還是僅僅是一場高風險的政治秀。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

習近平本月較早時與特朗普通話時強調，台灣問題是中美關係重中之重，敦促美方謹慎處理。特朗普日前則表示，正與中方討論有關問題，暗示很快會有決定。