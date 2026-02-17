特朗普：與習近平討論對台軍售問題　很快作出決定

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他正與中國國家主席習近平討論對台軍售問題，並暗示將很快作出決定。



據彭博社報道，特朗普周一（2月16日）晚間在空軍一號專機上對記者說：「我正在和他談這個問題。我們進行了很好的一次對話，我們會在不久後作出決定。」

在兩國領導人預計將於4月在中國會晤之前，美國對台灣的軍事支持已成為華盛頓與北京之間的主要分歧之一。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

特朗普和習近平本月較早時曾進行通話，特朗普稱兩人的通話「非常棒」，但習近平重申對台灣問題的底線，呼籲美方務必慎重處理對台軍售問題。

彭博社指出，這番措辭對一向在台灣問題上使用概括性表述的習近平而言，顯得格外具體而直接。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

英媒早前報道，美國正準備新一輪對台軍售，此舉已令中方官員感到不安。

美國與台灣上週敲定了一項貿易協議，進一步加深雙方經濟聯繫。該協議降低關稅、擴大美國商品在亞洲的市場准入，並將數十億美元資金引導至美國的能源和科技項目。

