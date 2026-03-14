伊朗戰爭｜美媒：沙特美軍基地遭導彈襲擊 5架加油機被擊中受損
撰文：王海
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【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第15日之際，有美媒引述據兩名美國官員報道指，五架美國空軍加油機在沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）地面遭到襲擊並受損。
《華爾街日報》3月14日報道，美方官員稱，伊朗近日向沙特阿拉伯的美軍基地發動襲擊時，這些加油機遭到攻擊。美國中央司令部暫時拒絕置評。一名官員表示，這些加油機受損但並未完全損毀，目前正在維修中。空襲中並無人死亡。
據報道，算上這宗事件，美國空軍在伊朗戰事中受損或損毀的加油機總數至少達到七架。此前，兩架空軍KC-135加油機於週四相撞，其中一架墜毀。國防部13日（周五）宣布，機上六名機組人員全數罹難。
報道指，為報復「史詩狂怒行動」（Epic Fury），伊朗過去兩周一直襲擊位於中東地區的美軍基地及其軍事裝備。 3月1日，一名美軍士兵在沙特阿拉伯基地遭到襲擊後負重傷，最後不治身亡。
截至3月13日，美軍已有13名士兵在伊朗戰事中陣亡。
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