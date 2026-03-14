伊朗戰爭｜領導層無懼空襲威脅　與民眾同赴德黑蘭聖城集會大遊行

毫無疑問，這是開戰以來，伊朗領導層最大膽的一次集體行動。(編按：美國與以色列2月28日向伊朗發動大規模襲擊以來，伊朗戰事已進入第14日之際，3月13日是聖城日（Quds Day），是每年伊斯蘭教齋戒月最後一個星期五（主麻日）舉行的親巴勒斯坦活動，旨在表達對巴勒斯坦人的支持，反對以色列和猶太復國主義。）



畢竟，就在3月13日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）還宣稱，伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）「受傷了，很可能面容受損」，「伊朗領導層的狀況也好不到哪裏去——他們絕望且隱藏起來，躲藏起來，像老鼠一樣嚇得發抖。」

真是這樣嗎？

當天德黑蘭街頭的一幕，應該讓美國人大吃一驚，更直接打臉赫格塞思。

伊朗最高領導層，除了最高領袖穆傑塔巴外，幾乎都出現在了德黑蘭大街上，參加盛大的聲援巴勒斯坦人的遊行。

在戰時非常狀態，在美以公開威脅要刺殺的背景下，他們集體出現在街頭，很罕見，也非常需要勇氣。

在炮火威脅下出現在公眾視野，本身就傳遞出某種信號。

2026年3月13日，伊朗德黑蘭，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）騎電單車出席聖城日（Quds Day）遊行時向民眾揮手。（Getty）

從現場圖片和影片中，我們可以看到伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、伊朗最高國家安全委員會主席拉里賈尼（Ali Laricani）、伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）等一眾伊朗高官。

印象最深的，四個小細節。

第一個，總統佩澤希齊揚。

當天正下着小雨，總統佩澤希齊揚直接淋雨走在街頭，旁邊也沒看見保鏢，或者保鏢遠遠站着，他和每一個路過的人握手，很多伊朗人認出總統後，紛紛拿起手機與他合影自拍，他也不拒絕……

最後，他坐上伊朗小電單車，揮揮手離開了。

第二個，外長阿格拉齊。

神情最放鬆的，要數伊朗外長阿格拉齊了。他就一個人站在街頭，微笑着接受記者的採訪，旁邊是來來往往的伊朗遊行群眾。

他告訴記者：「今天是伊朗的聖城日（耶路撒冷日），儘管猶太復國主義政權（即以色列）和美國發動了殘酷的襲擊，但數百萬伊朗人走上德黑蘭和其他城市的街頭，展現了他們堅定的意志和決心。敵人將被迫承認伊朗人民的力量。」

請注意，他一直是在微笑。在硝煙與威脅下，微笑有時是最鋒利的武器。

第三個，強硬派人士拉里賈尼。

相對於阿格拉奇的微笑，伊朗最高國家安全委員會主席拉里賈尼，保持着一貫的嚴肅面容。

在接受記者採訪時，他侃侃而談：特朗普不明白伊朗人民是成熟、堅強、意志堅定的。美國施加的壓力越大，伊朗人民的意志就越堅定。以色列對遊行的攻擊，則表明了它的絕望。

他們真沒有危險嗎？

不可能沒有危險。

且不說，中情局和摩薩德，在伊朗有眾多的暗線，不然也不會開戰第一天，伊朗最高領袖等領導人就被美以導彈一鍋端；更要看到，美以密切監控着德黑蘭，當天就在遊行場所附近，伊朗聲稱，以色列發動了空襲，至少一名伊朗婦女被炸死。

既然在遊行隊伍中，記者會攔住拉里賈尼、阿格拉奇採訪，那中情局、摩薩德的間諜，肯定也知道他們的存在。

所以，第四個細節，一個我不知名字的伊朗高官。

鏡頭裏，突然發生爆炸，人們略有些騷動，但這位領導人面對鏡頭，面不改色，厲聲說道：「我們與人民站在一起，反對傲慢自大和法老般的壓迫者。我們的人民不怕轟炸，伊朗人民絕不向懦夫般的攻擊屈服。」

哪怕是作秀，這確實也是非同一般的作秀。

歷史無數次證明，當一種信念需要用生命去踐行時，它就不再僅僅是表演，而是一種可以被稱之為「尊嚴」的東西。

明知道很兇險，為什麼伊朗領導層，還集體走上街頭？

這也是開戰以來，伊朗規模最大的一次集會。

原因，不外乎三點吧。

第一，向新任最高精神領袖致敬。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

在此前一天聲明中，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴就強調，在當前的困難和危機時刻，伊朗各階層必須團結，他呼籲伊朗民眾積極參與即將舉行的「耶路撒冷日」活動，「打擊敵人的精神」。

伊朗領導層集體走上街頭，無疑也是以自己的實際行動，維護新任最高領袖的權威。

最高領袖暫時不能出來，那其他人都集體站出來，和人民在一起。用西方媒體的話說，這是「一次相當罕見的露面」。

第二，展示伊朗人的團結。

開戰前，伊朗人的團結，真是一個大問題。

畢竟，那麼多內奸，伊朗可以說被中情局摩薩德滲透成了篩子，問題出在哪？

還有，一場內亂，數千人被鎮壓，不管什麼原因，伊朗國內穩定堪憂！

但美國和以色列的打擊，尤其是對伊朗平民和基礎設施的狂轟濫炸，讓伊朗人警醒了：這根本不是來「幫助」伊朗人，而是在摧毀伊朗這個國家。

2026年3月10日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入11日之際，《德黑蘭時報》（Tehran Times）頭版刊登了2月28日南部一所學校在空襲中喪生兒童的遺照，標題為「特朗普（Donald Trump），請直視他們的眼睛」，認為特朗普應為空襲造成大量學童死亡負責。（X@manishmedia）

你總不能說，伊朗小學裏170名遇害的小姑娘，都是美國和以色列的敵人吧？

外部的壓力，有時能碾碎隔閡，也能鍛造出意想不到的團結。

此時，領導層集體走上街頭，與人民一起示威，充分展現了伊朗現在的團結和同仇敵愾。從某種意義上，正是美國和以色列的戰爭行為，幫助伊朗實現了國內和解。

第三，展現伊朗的不屈服。

轟炸可以炸毀建築，但能否摧毀一個民族的抵抗意志，歷史從未給出過簡單的答案。

所以，雖然當天下雨，轟炸不斷，但很多伊朗人還是走上街頭，一些示威者舉着已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的頭像，一些人高呼「死亡歸美國」的口號，焚燒以色列國旗，一些人還揮舞着伊朗國旗，以及讓特朗普和內塔尼亞胡去死的標語。

2026年3月6日，伊朗首都德黑蘭，一名民眾在當日舉行的反以色列、美國集會上，手持已故前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的畫像。（Reuters）

更有諷刺意味的是，當天晚些時候，美國發布了懸賞公告，懸賞伊朗革命衛隊領導層，稱如果誰能提供伊朗最高領袖穆傑塔巴、拉里賈尼等人的情報，最高可獲得1000萬美元（約7828萬港元）酬勞。

被懸賞的不少人，就出現在當天德黑蘭遊行隊伍中，而且，還公開接受了採訪。

他們沒有走，他們就在德黑蘭。

以至於我看到，海外社交媒體上，有人公開嘲諷：美國懸賞高達 1000萬美元，徵集有關拉里賈尼等人的下落，但今天很多人就看到，他們在德黑蘭公開參加遊行，這1000萬美元還能發嗎？

戰火還在繼續。依然是你打你的、我打我的。

伊朗繼續承受美以的猛烈空襲，但美以也在持續付出新的代價。

特拉維夫等地繼續遭受伊朗重型導彈攻擊。伊朗革命衛隊空天軍司令13日宣稱，當天向以色列特定目標發射了「30枚重達一兩噸的超重型彈道導彈」，行動「破壞並摧毀了以色列重要的空天監控系統——這是迄今為止針對以色列最猛烈的空襲行動……」

美國一架空中加油機在伊拉克墜毀，6名機組人員全部喪生。開戰以來，美國自己承認的陣亡士兵，也達到了兩位數。當然，伊朗公佈的更多。

2021年8月27日，西班牙莫龍德拉弗龍特拉（Moron de la Frontera），圖為一架美國空軍波音KC-135加油機在莫龍空軍基地（Morón Air Base）滑行。（Reuters）

戰爭這台機器一旦啟動，其代價往往由雙方共同承擔。

有意思的是，美國特意澄清，這次加油機墜毀，既不是被敵人導彈擊落，也不是友軍錯誤擊落，原因正在調查中。

但伊朗的答案很簡單：就是伊拉克什葉派武裝干的，他們使用伊朗導彈，擊落了這架空中加油機。

最新的消息，美國正向中東部署一支海軍陸戰隊遠征部隊，這是一支快反部隊，由2500名海軍陸戰隊員組成。

美國媒體的分析，目前還不清楚這支部隊會被怎樣使用，或部署到何地，「但這支部隊傳統上用於大規模撤離和兩棲作戰」，那意味着美軍很可能在特定的地點發動小規模地面進攻。

那意味着，戰爭將進入新的階段。特朗普肯定希望儘快結束戰爭，但不排除美軍一步步陷入伊朗更深的泥潭。

戰爭的邏輯，往往與政治家的初衷背道而馳，一旦陷入，抽身往往比進入更難。

現在，特朗普最頭疼的，應該已不是伊朗的導彈和無人機，更不是所謂伊朗核計劃，而是霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的通航。

2026年3月2日，土耳其安納杜魯新聞社製作的一張題為「霍爾木茲海峽」圖表，霍爾木茲海峽是全球最具戰略意義的海上「樽頸」要道之一。（Getty）

伊朗報復性封鎖霍爾木茲海峽後，國際油價暴漲。即便西方國家釋放了前所未有的儲備石油，但國際油價最近還是越過了100美元關口。

在美國，油價更具有特殊政治意義，除非特朗普真不想要中期選舉了。

讓人啼笑皆非的是，據美媒披露，美國領導層嚴重低估了伊朗的決心，居然從沒想過伊朗真會封鎖霍爾木茲海峽。低估對手的決心，往往是戰略誤判的開始。

所以，現在美國的戰爭目標，終於很簡單也很明確，打通霍爾木茲海峽。

但從伊朗領導層的表現看，從伊朗的反抗意志和韌性看，區區2500美國海軍陸戰隊能成功嗎？如果不行，美國是不是還會派更多部隊？那，美國能承受多大的傷亡呢？

戰場上生死較量，輿論場則纏鬥廝殺。

伊朗人也越戰越勇。

2026年3月13日，伊朗德黑蘭，圖為總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，左圖中）與外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，右圖中）出席聖城日（Quds Day）大遊行。（Getty，X@araghchi）

我看到，對於美國防長赫格塞思嘲諷伊朗領導層都「像老鼠一樣躲起來」，參加完德黑蘭遊行的拉里賈尼嘲諷說：「赫格塞思先生，我們的領導人就在人民中間。但你們的領導人呢？卻在愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的島上！」

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