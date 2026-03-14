伊朗戰爭｜伊拉克民兵組織懸紅90萬　徵集資訊捉拿或消滅美軍高官

美國《新聞周刊》（Newswek）3月13日報道，伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq，ISRI） 懸紅1億5000萬伊拉克第納爾（約114547美元或約90萬港元），徵集有關美國軍方和情報機構高級官員的線索信息。



據報道，伊斯蘭抵抗組織在社交平台發文稱，凡有助於他們抓獲或「清除」（neturalize）美國高級軍事官員和情報機構高層人物的伊拉克人或外國人，均可獲得賞金。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

另據路透社報道，美國懸賞1000萬美元（約7800萬港元），徵集有關伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）以及伊朗高級軍事與情報官員的信息。

美國國務院網站3月13日（周五）發布懸紅消息，此次懸紅針對10名與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的官員，其中四人未列出姓名，只列職務。

除徵求穆傑塔巴的信息，美國也尋求有關伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）、情報部長哈提卜（Esmail Khatib）、內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）以及伊朗最高精神領袖辦公室兩名官員的信息。

2026年3月5日，伊拉克巴格達，哀悼者參加了伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）指揮官阿卜杜拉（Ali Hassan Abdullah）的葬禮遊行。據警方消息人士稱，阿卜杜拉及其隨行人員在巴格達南部的一次空襲中喪生。（Reuters）

《華爾街日報》13日引述兩名美國官員的話報道，五架美國空軍加油機在沙特阿拉伯蘇丹王子空軍基地遭到襲擊並受損，無人身亡。伊斯蘭抵抗組織同日稱，襲擊兩架美軍空中加油機，擊落其中一架，機上6名美軍陣亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

