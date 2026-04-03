伊朗戰爭｜美國防長據報要求陸軍參謀長辭職 國防部證實離任
撰文：官祿倡
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中東局勢持續動蕩，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）據報已經要求陸軍參謀長喬治（Randy George）辭職並立即退休。國防部證實他離任消息，稱他將立即卸任，並感謝他長期以來的服務，還祝他之後的退休生活愉快。
哥倫比亞廣播公司（CBS）引述多名消息人士報道，陸軍參謀長通常是每4年輪換，喬治距上任至今，還剩下1年任期。國防部未具體陳述他離職的原因，惟美國現正持續對伊朗作戰，他的離職引發外界關注。
消息人士指，赫格塞思希望由一位能夠貫徹總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他本人對陸軍期望的人選，來擔任這一職務。另有消息人士說：「陸軍是時候更換領導層了。」
61歲的喬治是美國陸軍上將，曾於伊拉克與阿富汗服役，2023年在前總統拜登（Joe Biden）任內獲委任為陸軍參謀長。
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