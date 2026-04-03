美國對專利藥加徵100%關稅 推動遷美生產及與政府達定價協議
撰文：蕭通
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美國白宮4月2日發布公告稱，美國總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）當日簽署了一項行政命令，規定對進口到美國的專利藥和製藥成分徵收100%的關稅，除非生產商同意與政府達成藥品定價協議，又或承諾在國內生產。
路透社報道，大型藥廠有120天時間宣布避免100%關稅的計劃；小型公司則有180天的時間。這些公司可以將生產轉移到美國，以換取20%的減免關稅。在美國境內生產且與美國衛生與公眾服務部（HHS）簽署最惠國（Most Favored Nation ，MFN）藥物定價協議的藥廠，則可豁免關稅。
報道指出，美國與17家製藥商已基本達成此類協議，其中13家已最終敲定，4家仍在談判中。
另外，由於美國與多國有貿易協定，歐盟、日本、韓國和瑞士生產的藥品關稅降至15%。英國另有單獨的關稅協議。
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