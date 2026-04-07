歐洲對俄羅斯天然氣進口禁令將生效　亞馬爾LNG項目急轉中國市場

倫敦證券交易所集團（LSEG）4月7日公布的數據顯示，俄羅斯亞馬爾液化天然氣項目（Yamal LNG）項目正向中國運送LNG貨物。這是該項目自去年11月後首次向中國運貨，而幾週後，歐洲對俄羅斯LNG進口的禁令將生效。



LNG運輸船「日內瓦號」（Geneva）在俄羅斯北極港口摩爾曼斯克（Murmansk）附近，接收了來自Arc7冰級的LNG運輸船「弗拉基米爾·魯薩諾夫號」（Vladimir Rusanov）的貨物，目前正在駛往中國，預計於5月15日抵達。

圖為Arc7冰級的液化天然氣運輸船「弗拉基米爾·魯薩諾夫號」（Vladimir Rusanov）。（Getty）

據悉，亞馬爾液化天然氣項目位於北極亞馬爾半島，由俄羅斯最大的LNG生產商諾瓦泰克（NVTK.MM）控股，此前其LNG主要出口目的地為歐洲。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）上個月曾表示，鑒於歐盟計劃在2027年底前禁止進口俄羅斯管道天然氣，且今年4月25日期實施進口俄天然氣短期合同新規，俄羅斯或將天然氣出口從歐洲轉移。

亞馬爾液化天然氣項目上一次向中國運貨是在去年11月底，貨物經油輪繞過非洲航行後，於今年1月底抵達中國。