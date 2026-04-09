美伊停火讓歐洲中東看穿特朗普贏學：美國戰略挫敗令中俄實力大增

峰迴路轉，「霍爾木茲大戰」最後時刻啞火，嚴陣以待的全世界都鬆了口氣，也徹底撕下了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「贏學」遮羞布。



當地時間4月8日，美國彭博社援引知情人士消息稱，在歐洲及中東各國政府眼中，主動挑起事端的美國同意與伊朗達成停火協議，進一步強化了對手陣營與北約內部的共識：特朗普針對德黑蘭政權的軍事行動，不僅浪費了美國的優勢資源，更變相壯大了中國與俄羅斯的實力，堪稱一場徹頭徹尾的「戰略挫敗」。

圖為2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）與軍方共同舉行記者會。 （Reuters）

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美國盟友同樣擔憂，這場衝突將嚴重影響中東、非洲、亞洲及南美各國對華盛頓的觀感。有消息人士透露，尤其在海灣國家看來，特朗普停火前「毀滅伊朗文明」的狂言，直接戳破了美國所謂「仁慈霸權」的偽裝；而美西方動輒以「人權問題」、「戰爭罪」等說辭無端指責中俄，雙重標準更顯虛偽。

這些人士警告，美方此舉或將大批中立國家推向中俄，恐需耗費數年外交努力才能扭轉這一戰略被動局面；衝突過後，中俄伊三方關係料將進一步深化，美國分化三國的目標也將更難實現。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，伊朗戰事對特朗普而言是一場「嚴重挫敗」。談及特朗普即將訪華，他直言：

他來華後必會感到沮喪，也將意識到中國必須發揮更大作用。

消息人士同時指出，對中俄而言，儘管兩國仍忌憚美國的軍事與情報優勢，但已經清楚看到，美方無法依靠這些優勢迫使伊朗屈服。他們提到，這場由巴基斯坦主導斡旋的兩周停火，還將嚴重削弱特朗普的談判信譽，使其更難在俄烏衝突等議題上施壓。

長島大學國際關係主任達莉亞·法赫米在接受彭博電視採訪時直言：

這絕對算不上勝利，美國沒有實現任何軍事目標。事實上，這場戰爭讓美國付出了遠超預期的代價。

英國前國家安全顧問彼得·裏基茨也指出，「儘管伊朗遭受了巨大的物質損失與人員傷亡，但戰略地位反而更加強勢。其政權得以存續，還充分展現了控制霍爾木茲海峽所帶來的巨大影響力。」

美伊達成停火併短暫開放霍爾木茲海峽後，當地時間8日該海峽再度關閉。以色列襲擊黎巴嫩後，伊朗隨即叫停海峽油輪通航。美以則聲稱，停火協議範圍並不包含黎巴嫩。

這也正是歐洲官員的擔憂所在：目前美以伊三方尚未就任何永久性停火條款達成一致，伊朗最終仍可能被視作戰略贏家。

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消息人士告訴美媒，伊朗伊斯蘭革命衛隊並未受損，反而可能採取更強硬立場，並快速重建導彈計劃。德黑蘭方面已然認定，其無人機能力足以對海灣國家構成重大威脅，且對霍爾木茲海峽的掌控可引發全球能源危機，足以威懾未來任何外部攻擊。

歐洲外交官表示，目前尚難評估這場戰爭對伊朗核計劃的削弱程度，伊朗領導層甚至可能因此重拾擁核野心。

一名歐洲官員坦言，德黑蘭未來能對霍爾木茲海峽施加多大影響仍是未知數。他憂心忡忡地指出，停火聲明明確船隻通行需與伊朗軍方協調；若伊朗得以主導航道規則、甚至收取通行費，這場衝突反而會讓伊朗佔據更有利的戰略位置。

2026年4月8日，船舶統計網站MarineTraffic顯示，數百艘船隻滯留於霍爾木茲海峽。（MarineTraffic）

據了解談判情況的人士透露，伊朗希望戰後永久控制這條關鍵航道，並計劃在休戰期由伊朗武裝力量協調保障通航安全，為後續格局奠定基礎。

熟悉海灣國家立場的消息人士還表示，海灣多國對此深感不安，他們此前曾懇求特朗普政府不要繼續推進衝突的努力並未得到回應，而最終德黑蘭政權得以存續的結果更令他們擔憂。對特朗普行事不可預測性的顧慮，正推動海灣國家加強與其他地區的聯盟合作。

圖為2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國執法人員押送往紐約聯邦法院。（Reuters）

另一名官員稱，特朗普曾將針對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）的突襲行動，視為他可以顛覆敵對政權並迅速贏得戰爭的證據，但此次中東衝突已經徹底粉碎了這一幻想。

「損失巨大，經濟和人員傷亡的規模我們尚未完全估算，」查塔姆研究所的中東與北非項目主任薩納姆·瓦基爾嘆息道，「我認為，該地區的關係至少倒退了十年，甚至二十年。」

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