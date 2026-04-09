WSJ：特朗普政府考慮撤走部份美軍歐洲部署　以懲罰北約盟友

《華爾街日報》4月8日援引政府官員消息，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）認為一些北約成員國沒有為伊朗戰爭提供幫助，白宮正考慮一項計劃，以懲罰該組織成員國。外界猜測，所謂的「懲罰」措施有可能包括調高相關國家的防務支出門檻、撤走駐當地美軍，甚或透過加徵貿易關稅等經濟手段進行報復。



報道指，美國在歐洲駐紮約8.4萬名士兵，其軍事基地對美全球行動、駐在國經濟及威懾俄羅斯至關重要。計劃核心是將美軍從這些國家撤出，部署到更支持美國的國家，但該計劃處於初步構想階段，僅獲部分官員支援。

此前，特朗普威脅徹底退出北約，但根據法律，沒有國會批准，特朗普無法落實。

近日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）赴華盛頓與特朗普會面，試圖深化關係，但特朗普與白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）均公開批評北約背棄美國。

2026年4月8日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓特區國務院會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）。（Reuters）

對此，歐洲官員反駁稱，美國發動戰爭前未徵詢盟友意見，且伊朗戰爭只是美歐近期諸多外交危機之一，特朗普此前的關稅政策、吞併格陵蘭島企圖等已多次激怒盟友。

報道指，西班牙、德國、意大利等國因反對伊朗戰爭遭特朗普不滿，該計劃或將關閉其中一國的美軍基地；而波蘭、羅馬尼亞等東歐支持國則可能受益。此舉或使更多美軍靠近俄羅斯邊境，引發莫斯科不滿。