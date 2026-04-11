特朗普批移交查戈斯群島主權「愚蠢」　英媒：英國傳撤回移交議程

美國總統特朗普（Donald Trump）稱英國與毛里求斯之間的查戈斯群島（Chagos Archipelago）主權移交協議「極其愚蠢」後，據報英國政府已從即將發表的英王演說中，撤回公布該協議法案的決定。



國際法院2019年裁定英國對查戈斯群島的管轄屬非法，聯合國大會亦要求英國歸還主權。根據協議條款，英國將把該群島的主權移交給毛里求斯，但將繼續租用最大的島嶼迪戈加西亞島（Diego Garcia）99年，以每年支付1.01億英鎊（約10.65億港元）租金的價格——該島設有美英聯合軍事基地。

2026年2月20日，圖為迪戈加西亞島美英聯合軍事基地（Diego Garcia Base）的資訊圖表。（Getty）

然而特朗普1月批評該協議「極其愚蠢」，並強調擁有島嶼主權重要性，如美國希望佔領格陵蘭島，因此與北約盟國關係一度降至冰點。歐洲盟國在伊朗戰爭中亦缺乏明確支持。

天空新聞（Sky News）報道，因礙於特朗普發聲表態，事關美英軍事基地，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）已決定暫從即將發表、公布政府下屆議會立法議程的英王演說撤出該協議法案。

《泰晤士報》指出，英國政府目前試圖說服特朗普改變主意，亦承認若無特朗普支持，協議無法繼續推進。

2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

而英國希望推進該協議的核心動機是，目前該島主權正面臨法律挑戰，而確保迪戈加西亞島美英軍事基地——這一重要戰略軍事資產長期穩定、安全運營是首要任務。

英國正與美國、毛里求斯溝通。