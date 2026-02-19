特朗普再批英國移交查戈斯群島主權 稱施紀賢犯下嚴重錯誤
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月18日再次對英國將查戈斯群島（Chagos Islands）主權歸移交毛里求斯（Mauritius）的協議作出批評，稱英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正犯下嚴重錯誤，並強調島上美軍基地對美國應對伊朗威脅至關重要。
英國和毛里求斯去年達成協議，將查戈斯群島的主權移交給毛里求斯，同時允許英國以為期99年租賃的方式繼續控制島上一處空軍基地。該基地位於查戈斯群島中的迪戈加西亞島（Diego Garcia），由美軍和英軍共同營運。
英國廣播公司（BBC）報道，儘管美國官方已表態支持協議，但特朗普仍屢次對英國作出批評。他周三在社交媒體X上發文，稱自己一直告訴施紀賢，租賃形式在涉及國家事務時毫無益處，質疑後者只因第三國提出一些「前所未聞」的主權主張，便貿然放棄該島的控制權。
特朗普指出，如果伊朗決定不與美國達成核協議，美軍或須動用迪戈加西亞島上的基地以及位於英國本土的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），以阻止伊朗可能發動的襲擊。
他強調：「這片土地（查戈斯群島）不應從英國手中奪走，如果任其被奪走，將成為我們偉大盟友（英國）的恥辱。」
針對特朗普的言論，英國外交部表示，有關查戈斯群島的協議對保障英國、其主要盟友以及英國人民的安全至關重要。
