特朗普：美國保留以軍事手段　確保在查戈斯群島存在權利

英國此前與毛里求斯（Mauritius）達成協議，同意將查戈斯群島（Chagos Islands）主權歸還毛里求斯，並將以長期租賃方式繼續控制島上一處空軍基地，該基地由英美共同運營。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川4）周四（2月5日）表示，在與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）進行會談後，他表示美國將保留「以軍事手段」確保在迪戈加西亞島（Diego Garcia）聯合空軍基地存在的權利。



路透社報道，英國在2025年5月的協議中將查戈斯群島的主權移交給毛里求斯，同時透過一份為期99年的租約將迪戈加西亞島保留在英國的控制之下，從而保障美國在該基地的行動。

查戈斯群島：圖為迪戈加西亞島（Diego Garcia）的航拍照片。（Reuters）

特朗普此前曾表示，「英國拱手讓出如此重要的土地，是極為愚蠢的行為。」但其周四又在Truth Social平台發文稱，他理解施紀賢達成的協議「已是其能力所及的最佳方案」。

2025年5月22日，英國首相施紀賢在倫敦諾斯伍德軍事總部（Northwood Headquarters）就查戈斯群島（Chagos Islands）問題達成協議後舉行的記者會上發表演說。（Reuters）

特朗普亦表示，「然而，如果未來租賃協議破裂，或任何人威脅或危及美國在迪戈加西亞島的軍事行動和駐軍，我保留以軍事手段保障和加強美國在迪戈加西亞島存在的權利。」