特朗普「轉軚」反對查戈斯群島協議　英媒：因英國拒借基地攻伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最近改變立場，多次對英國將查戈斯群島（Chagos Islands）主權歸移交毛里求斯（Mauritius）的協議作出批評。英媒2月19日報道，這是在英國拒絕允許美軍使用其軍事基地對伊朗發動攻擊後，特朗普對協議的立場才發生變化。



綜合《泰晤士報》（The Times）等英媒報道，白宮已制定計劃，在無法與伊朗達成協議的情況下，對其發動軍事行動，其中涉及使用位於英國本土的費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）。

儘管美軍重型轟炸機早已部署該基地，但只在英方同意且被視為合法的情況下，駐英部隊才可以執行軍事行動。

這張攝於2000年1月1日的照片中，可以看見查戈斯群島中的迪戈加西亞島（Diego Garcia）。（Getty）

報道指，特朗普周二晚曾與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）商討計劃，特別提到對伊朗潛在軍行動或須借用查戈斯群島中的迪戈加西亞島（Diego Garcia）軍事基地及費爾福德基地，但英方擔憂美軍行動可能違反國際法而未有同意。

特朗普翌日隨即對施紀賢作出嚴厲批評，指責後者主導的主權移交協議是嚴重錯誤，強調迪戈加西亞島上的美軍基地對美國應對伊朗威脅至關重要。

報道指，特朗普本月初還表態指查戈斯群島協議是對施紀賢而言的「最佳」方案，美國務院也表示支持。他是在英國拒批准美方使用基地後，才轉移對協議予以抨擊。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

查戈斯群島由大約60個島嶼組成，由於靠近中東和南亞，迪戈加西亞島上的基地具有戰略優勢。據協議，英國將把查戈斯群島的主權移交給毛里求斯，同時允許英國以為期99年租賃方式繼續控制島上的空軍基地。