中國留德學生多次迷姦女友囚11年3個月　牽扯背後犯罪網絡

據德國《明鏡周刊》等德媒報道，當地時間4月14日，一名28歲的中國留學生被判處有期徒刑11年零3個月，包括謀殺未遂、嚴重強姦、通過視像錄影侵犯隱私等多項罪名。



德國慕尼黑地方法院當天認定，被告在數月時間裏，在其公寓內對當時的女友下藥並強姦了她8次，有時長達數小時。主審法官科彭萊特納（Markus Koppenleitner）形容其罪行「罪大惡極、高度專業、蔑視人類、女性且禽獸不如」。

法院一名調查人員稱，被告拍攝的這些影片是「她見過的最令人髮指的」。調查人員稱，被告拍攝的影片顯示，他反覆給女友注射藥物，有時將浸透鎮靜劑的布按在她的臉上，以確保她在強姦過程中不會醒來，並經常利用這些影片進行手淫。

在庭審中，被告基本承認了所有指控。他表示，他是在幾個社交媒體「電報」（Telegram）的聊天群裏了解到如何用藥物迷暈女性的。

2026年4月14日，一名28歲的中國留學生被控謀殺未遂、嚴重強姦、通過視頻錄影侵犯隱私等多項罪名，法院判處其有期徒刑11年零3個月。（巴伐利亞廣播公司，BR）

調查人員發現，被告人可能涉及一個「龐大的犯罪網絡」。被告人頻繁活躍在一個名為「德國駕校」（German Driving School）的Telegram聊天群組。群組內共有8名成員，除一人外，所有成員均為中國人，均居住在德國。

在聊天群中，這些男子使用「暗語」來討論使用何種藥物迷暈女性、劑量多少，以及在女性失去意識後對她們做了什麼，甚至分享犯罪的照片和記錄。例如，「找車」是指尋找新的受害者；「油」或「燃油」指代鎮靜劑；「豪車」指特別吸引人的女性，而被迷暈的女性則被稱為「死豬」。

報道稱，目前已確認的受害者幾乎清一色的都是中國女性，她們是這些人的女友、同事、朋友或熟人。

這一群組的頭目「大鵬」（音譯，Dapeng）率先在法蘭克福被捕。2024年1月，大鵬盯上了一些尋找轉租公寓的女性，用浸有麻醉劑的布捂住她們的口鼻實施強姦，並記錄下侵犯過程。隨後，四名受害者向警方報案，最終他於2024年11月被捕。

警方在調查中發現了這一群組，隨後開展了更加廣泛的系列調查。而此次最新判決是這一系列複雜調查中的第三起案件。去年，大鵬已被判處14年監禁。該群組的另一名成員，活躍在柏林的留學生「Tong Z*」於2025年8月因強姦罪被定罪。

2026年4月14日，一名28歲的中國留學生被控謀殺未遂、嚴重強姦、通過視頻錄影侵犯隱私等多項罪名，法院判處其有期徒刑11年零3個月。（巴伐利亞廣播公司，BR）

在14日的庭審中，被告人說道「我知道我做了一件可怕的事情，並造成了可怕的後果」。

在宣判期間，法官表示：「這不是中國或法國的特有現象，也不是德國的現象。這是一個全球性的現象。」

法官告訴被告，他「很幸運」沒有被判處終身監禁。法官說：「判處終身監禁本是有可能的，對於你的罪行，11年是一個從輕的判決。被告表現出了悔意，進行了部分交代，且還年輕。此外，還進行了與受害者的和解程式。」

被告平靜地接受了判決結果，沒有表現出任何情緒波動。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

