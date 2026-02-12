俄羅斯17歲少女遭性侵棄豬圈　被群豬「啃食放血」慘死　真相曝光

俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）地區發生一宗震驚社會的殘忍命案。一名17歲少女在父親的農場被工人性侵施暴，並遭遺棄在豬圈中，最後慘遭豬群啃咬，動脈破裂，失血過多不治。



少女遭性侵棄豬圈 豬群啃咬慘死

據《太陽報》報導，42歲男子伊戈爾（lgor Zykov）是少女米蓮娜（Milena Shevelyova）父親的農場工人，案發當日喝了伏特加，還疑似與僱主發生爭執，長期不滿無處宣洩，便想着潛入農場縱火並殺害牲畜洩憤。

農場工人伊戈爾性侵米蓮娜後，故意將她遺棄在豬欄內，讓豬隻啃咬她至死。（圖/俄羅斯聯邦克拉斯諾亞爾斯克邊疆區和哈卡斯調查委員會）

法庭文件指出，當他闖入穀倉時，意外撞見米蓮娜正在餵豬，他當即持木棍重擊對方頭部，並對其施以性暴力，接着便將米蓮娜棄置在豬圈內，搶走她的手機逃逸。由於米蓮娜已奄奄一息，面對聞到血腥味發狂的豬群根本無力反抗，股動脈直接被其中一頭母豬咬斷，當場失血過多慘死。

而伊戈爾為了銷毀證據，先用斧頭砸爛米蓮娜的手機，再連同作案木棍一併丟入火爐焚毀。更可恨的是，調查顯示，伊戈爾曾因殺害親哥哥入獄，是米蓮娜的父親在他服刑期滿後，好心給予他「第二次機會」，讓他在農場工作，沒想到竟引狼入室。

男友目睹煉獄崩潰

案發當時，米蓮娜的父親剛好外出購物，因女兒遲遲沒接電話，於是請女兒的18歲男友弗拉迪米爾（Vladimir Bedny）幫忙查看。據當地媒體《NGS24》報導，弗拉迪米爾抵達現場後，一打開手電筒，就親眼目睹女友倒臥血泊，當場崩潰衝出豬圈，一邊嘔吐一邊大聲求救。

儘管醫護人員緊急將米蓮娜送醫搶救，但最後依舊回天乏術。鄰居悲痛表示，米蓮娜是個善良的孩子，總是幫忙父母處理農務，頗具同情心。弗拉迪米爾也發文哀悼：

妳將永遠留在我心中。

而儘管伊戈爾僅承認毆打、否認性侵，但法醫鑑識報告證據確鑿，法院最終裁定其謀殺、暴力性侵及竊盜等3項罪名成立，判處23年有期徒刑，並將發配至高度警戒的矯正設施服刑。

