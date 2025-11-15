移英中國男對6女犯落藥強姦等24宗罪　判囚終身或面臨遣返｜有片

33歲移英中國男子徐超（Chao Xu音譯）於8月承認2021年至2025年內，向六名女性犯下包括強姦、性侵、故意注射毒品以及偷窺等24項罪名。他於11月14日遭英國法院判處終身監禁，至少服刑13年半才有資格假釋。法官表示，由於犯人是外國公民，他「原則上」有義務將其遣返回中國。



英國廣播公司（BBC）及英國《衛報》14日報道，法官格勞特（Christopher Grout）在量刑時，稱犯人蓄意策劃犯罪行為，對女性構成高度危險。

報道引述警方調查指，犯人大約10多年前移居英國，畢業於格林威治大學（University of Greenwich）。他曾是一家招聘公司的負責人，專幫助應屆中國畢業生在倫敦找到工作。

他後來會在倫敦東南部的公寓舉辦社交活動，並在活動中對一些參加活動的女性落藥，向受害人提供他稱為「生命之泉」的雞尾酒，其中含有酒精、中藥成份，待受害人失去行動能力後再進行強姦。

33歲移英中國男子Chao Xu涉對六名女性犯下包括強姦、性侵、故意注射毒品以及偷窺等24項罪名後，於2025年11月14日遭英國法院判處終身監禁。圖為他提供的「生命之水」飲料。（英國警方）

警方在搜查犯人的設備後，發現了不少他錄下自己強姦那些看起來失去行動能力或昏迷不醒女性的影片。另外，他在公寓中的空氣清新劑和喇叭中安裝秘密攝像鏡頭，以偷拍受害人洗澡、上廁所和換衣服的畫面。

報道指，犯人5月參加一場社交活動後被捕，他當時涉強姦了一名女賓客。該女子恢復意識後，憶起遭施暴過程的部份細節並隨即報警。犯人於6月1日被捕，並於8月承認罪行。