英國華裔男子性侵兒童判囚18年　曾任職小學及託兒所　犯罪近20載

英國一名曾任職小學及託兒所的陳姓華裔男子，因被控56項性犯罪，其中逾30項涉及兒童，2月12日在倫敦伍德格林（Wood Green）的法院被判處18年監禁。當局指控，其犯罪可追溯到近20年前，他涉及性侵兒童、拍攝不雅影像等，年紀最小受害人僅2歲。他也承認，曾在一名女子熟睡時對其進行性侵。法官形容，其行為「極其邪惡、變態和墮落」，從其持有的大量圖片表明，被告對兒童有「根深蒂固的性迷戀」。



英國男子Vincent Chan被控性侵兒童等50多項控罪，被判處監禁18年。（倫敦大都會警察局圖片）

根據倫敦警方公布，名為Vincent Chan的45歲陳姓男子，居住於倫敦北部Finchley，該區以環境清幽、校網優良著稱。陳自2006年起在教育領域工作，曾擔任代課教師、IT支援人員，後來又擔任託兒所助理，其中曾在個別託兒所任職長達7年。根據此前媒體報道，陳在英國出生。

2024年6月，警方首次接獲報案，指一家託兒所的兒童被偷拍。同年11月，陳某被捕後，警方收繳69台個人及託兒所配發的電子設備，經檢查發現大量兒童不雅圖片和視頻，其中包括涉及性侵幼童的證據。2025年9月9日，陳被當局依性侵兒童罪提起訴訟，此後他一直被羈押候審。

陳男日前在法院當庭認罪，承認26項罪名，包括性侵與製作、持有非法影像，牽涉多名受害孩童。（倫敦警察廳）

他最初被控26項罪名，但隨著警方對更多電子設備的檢查，其犯罪行為可追溯至2007年，當中包括更多兒童不雅圖片、性侵、偷窺和偷拍裙底、在校園內單獨實施的性行為。此外，他亦被指陳趁一名女子熟睡時，對其進行性侵犯及錄影。據信，此事發生在Finchley一處住所。

據指出，其電子裝置被發現至少26,000張兒童不雅照片，警方審查了超過300個小時的錄影後，再提出30項新的指控。警方表示，投入了數千小時來確認受害者身份。截至目前，已確認20名受害者，其中包括4名遭受性侵犯，又或被拍猥褻影像的幼童。陳先後於去年12月3日，以及今年1月29日，共承認犯下56項罪行，包括性侵犯、製作或拍攝兒童不雅畫面、偷窺等。