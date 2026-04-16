倫敦小學2死車禍　警遭批調查不當　11人受查包括是否涉種族歧視

英國倫敦3年前有汽車撞入西南部溫布頓區（Wimbledon）一間小學，造成8歲女童Selena Lau與Nuria Sajjad身亡，事後司機未被起訴，家屬質疑警方調查存在缺陷，英國廣播公司（BBC）4月14日報道，英國警方監管機構（IOPC）證實對11名倫敦警察展開調查，包括對待家屬的方式是否受種族因素影響等。



2023年7月，8歲女童Selena Lau與Nuria Sajjad在溫布頓的學校期末茶會上，遭一輛由司機Claire Freemantle駕駛、衝入校園的車輛撞擊身亡。檢方最初以司機駕駛時突發癲癇發作、當時尚未確珍為由未予起訴，死者家屬始終認為警方調查存在缺陷。

英國廣播公司（BBC）報道，部份關鍵證人最初未被詢問，包括在現場安慰Nuria Sajjad的校長，在車禍一年後，校長向BBC稱，她很驚訝警方沒有詢問作為目擊者的她。家屬和其他倖存者又指，警方無法回答他們提出的許多問題，包括關於醫療證據的問題。

IOPC最新表示，如今的調查將審視警方是否曾向受影響者提供虛假誤導信息、警方的調查標準與管理，以及對待家屬的方式是否受種族因素影響。

倫敦警方2024年10月重啟調查，Claire Freemantle於2025年1月因涉嫌危險駕駛致人死亡再次被捕。檢方於今年3月17日收到完整證據檔案，但表示仍需考慮更多因素才能決定是否起訴。

Nuria Sajjad的父母在接受BBC採訪時表示，希望IOPC的調查能夠揭示倫敦警察廳是如何「辜負」他們，家屬呼籲當局儘快給出答案，並對調查延宕近三年感到憤怒與無助。