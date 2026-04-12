倫敦民眾示威聲援「巴勒斯坦行動」　逾500人因支持被禁組織被捕

英國倫敦市中心4月11日（周六）爆發反對禁止「巴勒斯坦行動（Palestine Action）」組織的示威活動，期間逾500人因支持被禁組織遭警方逮捕，被捕人年齡介於18歲到87歲之間。Massive Attack樂團成員戴納嘉（Robert Del Naja）是被捕人員之一。



綜合外媒報道，數百人聚集在倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square），許多人舉着支持該組織的標語，上面寫着「我反對種族滅絕。我支持巴勒斯坦行動」。這些標語先前也出現在該組織相關的抗議活動中。

2026年4月11日，英國倫敦，警方在特拉法加廣場舉行的示威活動中拘捕一名抗議者。該示威活動旨在要求解除對「巴勒斯坦行動」組織的禁令。（Reuters）

2025年7月，英國政府根據反恐法禁止「巴勒斯坦行動」組織後，支持該組織的行為也因此成為非法行為。雖該禁令於今年2月被裁定違法，但在上訴期間仍有效。

在周六的示威活動前，倫敦警察廳發表聲明，警告民眾參與示威活動可能構成「刑事犯罪」，並敦促民眾思考參與活動的「潛在後果」。

最終被捕的人員包括樂團Massive Attack的創始成員戴納嘉。他此前曾告訴英國新聞協會 (PA News)，他想參加抗議活動是因為他認為警方「突然改變主意再次逮捕民眾」的做法「荒謬至極」。

戴納嘉說，他相信如果被捕，在得到正確的指導後，他可以在法庭上據理力爭，並表示「這是非法逮捕，因此我不接受」。