美國防長：美方對伊朗發起「經濟狂怒」行動 最大限度施加壓力
撰文：張涵語
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美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）4月16日（周四）在五角大樓簡報會上表示，美國財政部正在對伊朗發起一項名為「經濟狂怒」（economic fury）的行動，以最大限度對其施加經濟壓力。赫格塞思亦表示，如果伊朗不同意和平協議，駐中東美軍已做好立即重啟作戰行動的準備。
路透社報道，赫格塞思表示「伊朗，你們可以選擇一個繁榮的未來，一座通往光明未來的橋樑，我們希望你們為了伊朗人民做出這樣的選擇」。
赫格塞思亦威脅稱，「但如果伊朗作出錯誤選擇，那麼他們將面臨封鎖，基礎設施、電力和能源將遭受轟炸」。
美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則在簡報會上稱，美國海軍艦艇將追擊任何懸掛伊朗國旗的船隻，或任何試圖向伊朗提供物資支援的船隻。
凱恩表示，試圖突破封鎖的船隻將會遭到攔截，並收到警告「若不遵守此封鎖，我們將動用武力」。據報道，執法行動將在伊朗領海及國際水域進行。
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