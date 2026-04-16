美國防長：美方對伊朗發起「經濟狂怒」行動　最大限度施加壓力

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）4月16日（周四）在五角大樓簡報會上表示，美國財政部正在對伊朗發起一項名為「經濟狂怒」（economic fury）的行動，以最大限度對其施加經濟壓力。赫格塞思亦表示，如果伊朗不同意和平協議，駐中東美軍已做好立即重啟作戰行動的準備。



路透社報道，赫格塞思表示「伊朗，你們可以選擇一個繁榮的未來，一座通往光明未來的橋樑，我們希望你們為了伊朗人民做出這樣的選擇」。

2026年4月16日，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會。（Reuters）

赫格塞思亦威脅稱，「但如果伊朗作出錯誤選擇，那麼他們將面臨封鎖，基礎設施、電力和能源將遭受轟炸」。

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則在簡報會上稱，美國海軍艦艇將追擊任何懸掛伊朗國旗的船隻，或任何試圖向伊朗提供物資支援的船隻。

2026年4月16日，美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍在五角大樓就伊朗戰爭舉行簡報會。（Reuters）

凱恩表示，試圖突破封鎖的船隻將會遭到攔截，並收到警告「若不遵守此封鎖，我們將動用武力」。據報道，執法行動將在伊朗領海及國際水域進行。