面對美國海上封鎖　伊朗能支撐多久？專家談經濟損失｜新聞背後

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）4月12日宣布美國海軍封鎖霍爾木茲海峽進出船隻，美軍隨即於4月13日正式執行，對進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖。若美國的封鎖舉動成功，伊朗能支撐多久？專家估計每日可給伊朗造成約4.35億美元（約34億港元）的經濟損失，若石油出口遭切斷，伊朗或不得不在約兩週內大幅削減石油產量。



美國海上封鎖對伊朗經濟意味著什麼？

伊朗嚴重依賴南部航道，這使得其經濟容易受到海上中斷的影響，其每年1,097億美元的貿易額中有超過 90% 都要經過霍爾木茲海峽。

美國從周一開始對伊朗實施海上封鎖，可能會迅速削弱伊朗經濟，切斷其大部分貿易，停止石油出口，並在幾天內引發通貨膨脹和貨幣壓力。

預計此次封鎖將切斷伊朗幾乎所有的海上貿易，每天可造成約4.35億美元的經濟損失，並迫使油田在幾週內關閉。

資料照片：2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海的霍爾木茲海峽。 （Reuters）

封鎖將在幾天內使伊朗的出口收入大減，並引發其金融體系的連鎖反應。

伊朗的原油運輸將首當其衝，遭受最嚴重的打擊。伊朗每天出口約150萬桶原油，以戰時價格計算，每日收入約1.39億美元，伊朗也出口日均價值近8,800萬美元的礦產、金屬，進口價值約1.59億美元的加工產品，封鎖將幾乎立即消除這些資金流動，切斷伊朗外匯收入的主要來源。

這些資金流動一旦中斷，很可能會加速通貨膨脹。美國智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）的馬萊基（Miad Maleki）估計，封鎖一旦全面落地，每日將給伊朗造成約4.35億美元（約34億港元）的損失。

伊朗或不得不大幅削減石油產量？

與鄰國不同，伊朗本來在長達六週的衝突期間仍繼續透過霍爾木茲海峽出口原油。上個月，華盛頓暫時放鬆制裁以穩定全球市場，進一步提振伊朗原油銷量。伊朗分析人士表示，戰爭期間原油收入與戰前水準相比幾乎翻一番，並且遠高於政府2026年的預算預測。

如果美國海軍封鎖成功切斷伊朗的石油出口，伊朗或不得不在約兩週內大幅削減石油產量。

2026年3月26日，印度，中東局勢持續惡化，印度因霍爾木茲海峽航運受阻面臨能源危機。圖為工人將液化石油氣（LPG）的氣罐搬運上一輛貨車，以應政府管理下滿足家庭生活用氣的需求。（Getty）

根據Kayrros的衛星數據顯示，該國用於儲存無法裝上油輪出口的原油的儲油罐，目前已裝滿51%以上。

以目前每天約180萬桶的出口水準計算，該國的原油儲存裝置大約可儲存16天油量，能源諮詢公司 Energy Aspects 的地緣政治主管理布朗茲（Richard Bronze）估計，如果出口停止，德黑蘭將繼續抽取石油「10 到 15 天」，然後開始削減多個油田的產量。

布朗茲將此次封鎖定性為「奪取伊朗籌碼的嘗試」，但同時警告，「特朗普政府恐怕難以承受長期等待的代價。」他估計，伊朗海峽外油輪上的1.5億桶儲油可維持其數周的對外供應，這批緩衝儲量的消耗速度，將在很大程度上決定這場博弈的走向。