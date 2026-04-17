蘇林訪華體驗AI即時翻譯眼鏡　興奮讓隨行官員試戴｜有片

越南共產黨總書記、國家主席蘇林近日訪華，4月17日（周五）轉往廣西南京進行訪問，參觀中國-東盟國家人工智能應用合作中心，體驗了由中國企業研發的AI翻譯提詞智能眼鏡。從網上的影片可見，蘇林似乎瞬間就能透過眼鏡，聽見主持人中文講話的越南語翻譯，他並讓隨行官員也一齊試戴智能眼鏡。



越南國家主席蘇林試戴中國企業研發的AI即時翻譯眼鏡：

據內地媒體澎拜新聞報道，蘇林體驗的AI翻譯提詞眼鏡來自邁越科技股份有限公司。

據其官網介紹，邁越科技是一間數碼化解決方案供應商、AI賦能行業創新的實踐者，於2023年10月11日在香港成功上市。業務涵蓋AI軟件開發、雲計算設備研發、算力服務及產教融合，專注於為政府、教育、企事業單位提供場景化解決方案。

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從網上的影片可見，蘇林對AI眼鏡饒有興致，對眼鏡鏡片中出現即時提詞翻譯感到驚喜，更讓身旁的隨行官員試戴眼鏡。