蘇林率超級代表團訪華　越南不得不承認中國才是最優選擇

越南國家主席蘇林4月14日至17日對中國進行國事訪問，此前4月7日越南剛剛召開了第十六屆國會第一次會議，選舉出新一屆政府內閣成員。

蘇林此次訪華的消息在他4月7日當選國家主席後兩天就確定了，中方是4月9日對外公布的相關消息。令人意外的不只是蘇林當選國家主席後就立刻訪華。蘇林的隨行代表團規格之高、級別之高同樣令人驚歎。

代表團中越共中央政治局委員一共10位。2026年1月越共召開第十四次全國代表大會，選出了19名政治局委員，由於此次黨代會越共決定不設政治局常委，因此這19名政治局委員組成的越共14屆政治局就是越南當下最核心的領導機關，越共政治局委員皆屬於正國級。

2026年4月7日，越南共產黨總書記蘇林在越南河內國民大會立法會議期間宣誓就任國家主席。（Reuters）

這次蘇林訪華直接帶來了9名政治局委員，包含蘇林本人，共計10名政治局成員，堪稱是越南核心領導層的一半成員都來到了中國。4月7日選舉的新一屆政府高層中，共有14位部長，這次陪同蘇林主席來華的政府部長就有11位。

蘇林2024年8月就任越共中央總書記後，首次出訪就是中國，此次連任總書記且當選越南國家主席後首訪還是中國。這已經不是奉行竹子外交的邏輯，而是對華關係成為了越南外交的頭等優先。

而越南對中國的認同，也只不是優先處理對華關係這麼簡單。越南的國家治理模式正在全面向中國靠攏。

2026年4月15日，中國北京，圖為習近平與蘇林在人民大會堂外檢閲解放軍部隊。（新華社）

1991年越共七大以來，越南政壇一直是四駕馬車並駕齊驅的共治模式。越共總書記抓黨務，國家主席管國家，政府總理幹行政，國會主席了立法律。之前越共歷史上總書記兼任國家主席的只有兩位，一個是越南開創者胡志明，另一個是阮富仲2018年短暫兼任。

蘇林此次訪問中國既是越共總書記，也是國家主席。這並非是短暫的局面。而是經過越共十四大和新一屆國會選舉認定的安排。未來五到十年基本上都會是這樣的格局。越南的高層政治權力本質上也在效仿中國的總書記兼任國家主席安排，權力正在集中而不是越改革越分散。

過去幾年越南經歷了殘酷的反腐敗鬥爭。2023年1月，國家主席阮春福辭職。2024年3月，接替他的武文賞也辭了職。緊接着，國會主席王庭惠、越共中央書記處常務書記張氏梅，在一個月內接連下台。阮春福、武文賞、王庭惠均為越共政治局原常委，分別執掌國家主席、政府總理、國會主席三大權力中樞，但是在反腐敗的大旗下，這些人均被拉下台。

2026年4月14日，中國北京，圖為越共總書記兼越南國家主席蘇林乘坐高鐵來到雄安新區參訪。（央視新聞）

蘇林此次訪問中國是奠定了國內的權力地位之後開始的外訪之旅。越南反腐敗的力度和中國過去十多年進行的反腐敗非常相似。出身公安系統的蘇林，認同強力反腐，政治意識形態的紅線意識相當強。蘇林提出「新紀元」理論，最近兩年尤其強調反對顏色革命。這是蘇林頻頻看向中國的根本原因。中國和越南的意識形態相同，是越南的安全外交方向。

2025年朝鮮勞動黨建黨80周年紀念活動，蘇林訪問朝鮮是18年來首位訪問朝鮮的越南領導人。看重朝鮮，不是看重朝鮮有什麼經濟合作潛力，這是重視意識形態安全的蘇林向世人宣示：在人們都認為越南的革新開放越改革越親美時，越南仍然看重社會主義陣營。

中國摸着石頭過河，越南摸着中國過河，曾經中國進行改革開放之後，越南也掀起了革新開放。中國在2013年之後大刀闊斧反腐，頻頻扎牢政治的紅線和底線，急速扭轉了過度自由化的勢頭。越南從阮富仲到蘇林，越南對中國反腐和集權的效仿，相當迅速且徹底。認識到了意識形態的危機後迅速調整了政策。

越共中央總書記、越南國家主席蘇林（To Lam，左）國事訪問中國，8月19日與中國國家主席習近平會談（Pool via REUTERS）

進行突破性政治改革的蘇林，需要強有力的經濟成果來捍衛自己地位的穩定性。中國就是蘇林的出路。2015年到2025年，越南的經濟增長平均增速在7%左右。而蘇林上台後，直接把越南經濟增速目標設定為「2026-2030年階段持續10%以上」。在全球經濟增長承壓的當下，越南需要雷霆手段才能實現如此高速的增長的。

從1980到2010年，中國經濟曾年均增長10%。敢於提出10%的增長目標是越南向中國學習的，還是中國給越南傳授的秘籍人們不得而知。但歸根結底有一條，蘇林對中國發展道路的認可度相當高。中國正在試驗探索階段的雄安新區是這次蘇林訪華的首站，一個還未成熟的改革試點蘇林都願意去看，那中國曾經走過的成功的路，蘇林不可能看不見。

迫於特朗普的關稅壓力，越南的確不得不重視美國。但是中國在地區乃至全球的全新地位和影響力，越南是看到了且迅速向中國進行了靠攏。中國不只是越南需要的意識形態堡壘，更是可以搭乘的發展快車。

圖為2026年3月16日，中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議在河內舉行。（中國外交部圖片）

霍爾木茲海峽危機以來，越南和不少國家一樣面臨用油危機，戰略石油儲備僅夠維持20多天，遠低於國際公認的90天安全線。中國在能源安全尤其是新能源方面可以為越南做的非常多。

更重要的是越南的鐵路項目已經遲滯了16年，2010年看重日本德國的越南政府希望藉助日德來推進鐵路建設。但是高昂的費用並不是越南能夠負擔得起的。

2021年12月，中老鐵路正式通車。世界銀行的報告預測，中老鐵路將使老撾的GDP在未來十年累計增長20%以上。2025年越南同意將三條跨境鐵路項目全部採用中國標準軌，由中方提供資金、技術和建設支持。這是蘇林迅速拍板決定的。2026年4月12日，越南總理黎明興親赴河內東部奠基現場，為連接首都與廣寧省的高速鐵路主持開工儀式。

後來者如何跟得上形勢，已經不是越南一句需要，中國就會立刻馬上為越南安排的。蘇林如今帶領龐大的代表團訪問中國。就是以展現誠意的方式，寄希望中國能儘快推進兩國的合作。試圖在大國之間左右逢源、待價而沽的越南，實際上不得不承認中國才是最優選擇。