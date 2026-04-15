習近平晤越南領導人蘇林　倡共同反對單邊主義　兩人會見青年代表

中國國家主席習近平於4月15日（周三）在人民大會堂，同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。兩人同日亦共同會見參加「紅色研學之旅」的中越青年代表。當日下午，蘇林訪問清華大學，出席由清華大學和越南河內國家大學共同舉辦的中國-越南高等教育合作與科技創新論壇並發表政策演講。



習近平再次祝賀蘇林當選越南國家主席，表示無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方秉持初心、賡續友誼，團結協作、相互支持，繼續按照「六個更」總體目標，高質量推進全面戰略合作，加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

2026年4月15日，中國國家主席習近平在人民大會堂，同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。（新華社）

習近平稱，雙方要加強人工智能、半導體、物聯網等新興領域合作。中方歡迎更多越南優質產品進入中國市場。雙方要繼續加強旅遊、文化、媒體、教育、衛生、體育等友好交流合作，促進兩國人民相知相親。雙方一同宣布啟動2026－2027年「中越旅遊合作年」。

習近平亦指，雙方要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。要攜手踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，共同應對全球性挑戰。

蘇林表示，越方感謝中國共產黨、政府和人民對越共十四大提供的重要政治支持，願始終同中方賡續傳統友誼，推動兩國全面戰略合作夥伴關係和具有戰略意義的命運共同體不斷發展。

2026年4月15日，中國國家主席習近平在人民大會堂，同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。（新華社）

越方亦祝賀中國勝利完成「十四五」規劃並取得歷史性成就，相信中方將順利實施「十五五」規劃，不斷推進高質量發展和社會主義現代化建設，如期實現第二個百年奮鬥目標，並成為世界和平發展的支柱力量和首要動力。

會見中越青年代表

習近平強調，青年是推動社會發展進步的有生力量，也是中越兩黨兩國事業薪火相傳的接棒人。習近平對在場青年代表提出三點希望：一是希望青年守望相助，讓中越「同志加兄弟」的深厚情誼煥發青春光彩；二是希望青年挺膺擔當，用青春的活力和創造力激盪起創新、開放、合作、共贏的澎湃春潮；三是希望青年胸懷天下，爭做構建人類命運共同體的先鋒隊，為人類進步事業貢獻青春力量。

2026年4月15日，中國國家主席習近平在人民大會堂，同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林，共同會見參加「紅色研學之旅」的中越青年代表。（新華社）

蘇林表示，「紅色研學之旅」啟動一年來，上千名越南青年沿着老一輩領導人足跡參訪在中國的紅色遺址，體悟兩國的革命傳統和深厚友誼。青年是越中兩黨兩國關係的重要橋樑，希望兩國青年進一步堅定理想信念，提高政治本領，掌握科學知識，深化對越中關係的認識，為各自國家發展和兩國友好發揮重要作用。