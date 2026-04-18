伊朗議長：特朗普1小時內7項聲明全是謊言　通過霍爾木茲需獲授權

伊朗外長4月17日表示，在以黎停火協議的剩餘期限內，霍爾木茲海峽對所有商船開放。 美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日晚上在網上接連發文指與伊朗的談判順利，美國將從伊朗手上獲得其濃縮鈾。伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）其後指特朗普一小時內在網上提出了「七項說法，但全都是假的」。卡利巴夫強調，除非美國解除對伊朗港口的封鎖，否則德黑蘭將關閉霍爾木茲海峽。



據美媒報道，卡利巴夫並沒有具體說明他認為特朗普的哪些具體說法是假的。

伊朗議長卡利巴夫發文反駁特朗普的講法：

卡利巴夫在社交平台貼文中表示：「美國總統在一小時內提出了七項聲明，這七項聲明全部都是謊言。」

卡利巴夫指：「他們未能靠謊言贏得戰爭，也不可能靠謊言在談判中取得緊張。」

他強調：「如果封鎖持續下去，霍爾木茲海峽將無法保持暢通。」

卡利巴夫重申：「通過霍爾木茲海峽將按照「指定航線」並在獲得「伊朗授權」下進行。海峽是否開放或關閉以及相關規定將由實際情況決定，而非由社交平台（上的發言）決定。」

卡利巴夫最後總結：「媒體戰和輿論操控是戰爭的重要組成部分，但伊朗人民不會受這些伎倆的影響。請閱讀外交部發言人最近接受採訪時發表的關於談判的真實準確消息。」