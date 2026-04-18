霍爾木茲通航？　伊朗戰爭大亂之源：特朗普特色的「宗教狂熱」？

伊朗戰爭停火接近兩週期限。以色列和黎巴嫩政府達成了十日停火，雖然政府管不了真主黨，但16日至今的停火似乎還能維持。特朗普（Donald Trump）明顯是為了推進和伊朗的談判而叫停了內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）－－雖然特朗普自己煞有介事的公開宣稱兩者無關，且兩國停火是78年來未見的成就。

這種說法竟然仿佛有了他去年極力爭奪諾貝爾和平獎時的誇張領功味道。

海峽開放？ 虛實未明

黎巴嫩停火之後，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）就宣布在黎巴嫩的停火持續之際，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）將會向所有商船開通。特朗普自己也馬上發了兩段Truth Social帖文宣布海峽全面開放，卻表示美國對於來往伊朗港口的封鎖依然繼續，直至與伊朗「100％」談成協議為止。

油價一如所料的插水大挫，布蘭特原油期貨一度跌超過一成至86美元一桶的低位。不過，大家看看實況之後，油價又反升至90美元以上。

阿拉格齊宣布：「配合黎巴嫩停火，現宣佈在餘下的停火期間，所有商船通過霍爾木茲海峽的航道全面開放，航行路線將按照伊朗伊斯蘭共和國港口及海事組織早前公佈的協調航線。」（X截圖）

實況是什麼？

阿拉格齊表明，所謂的海峽開通，其實只是說商船要經由伊朗格什姆島（Qeshm Island）和拉拉克島（Larak Island）之間和附近的「協調通道」穿越海峽，而非大部分屬於阿曼領海的傳統霍爾木茲海峽航道。《華爾街日報》亦引述消息人士稱商船依然要跟伊朗當局協調，伊朗依然會限制船隻數量並徵收通行費。這其實並沒有改變霍爾木茲海峽「被控制」的原有狀況。

商船不能經主要航道通行，實際上的原因似乎是伊朗放下了水雷，卻沒有定位和掃除水雷的能力。特朗普自己17日就補充稱，伊朗在美國幫助之下已經掃除或「正在掃除」水雷。在美國海軍自己的掃雷能力也非常有限的背景之下，這一句「正在掃除」就讓人知道要正常通過海峽並不安全。

而且多數航運公司也需要先看看幾天時間的安全通航情況才會決定是否啟航，到時候，黎巴嫩的十天停火限期又要進入倒數了。目前，內塔尼亞胡依然宣稱真主黨問題未解決，以軍依然佔領着黎巴嫩南部地區。

伊朗公布的霍爾木茲海峽通航路線（X@Ebrahimazizi33）

負責同美國談判的伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也在X上回應特朗普，表明只要美國封鎖伊朗船隻，霍爾木茲海峽也不會解封。

對於特朗普聲稱美國將會把伊朗被炸過的高濃縮鈾運走，伊朗外交部也公開否定相關說法。

其後，特朗普又施展直接跟記者通電話的宣傳手法，向彭博記者表示，任何限制伊朗核計劃的協議都不會設有限期，又否認美國會解凍任何伊朗的資金。在如此強硬的談判條款宣示之下，特朗普卻表現得非常樂觀：「大部分要點已經定案，很快就能搞定。」

跟這其伊朗開戰政策一樣，停戰過程也是混亂非常。

總統 vs 教宗

在這場伊朗戰爭接近尾聲之際，特朗普也和史上第一個美國人教宗良十四世（Pope Leo XIV）爆發隔空罵戰，引來全球關注。

2026年4月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV，左）在阿爾及爾大清真寺（Djamaa El Djazair）文化中心向阿爾及利亞政治領袖發表講話，批評「新殖民主義」世界強權違反國際法。2026年4月12日，美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地，圖為總統特朗普（Donald Trump，右）離開空軍一號。（Reuters）

在這場伊朗戰爭當中，本身是福音派基督徒的美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）多次「以神之名」來支持美軍對伊朗的作戰。他在開戰之初就曾經表明軍隊「在這些時刻需要和他們的全能上帝有聯繫」，又在國防部記者會上引用《聖經》詩篇144：「耶和華，我的磐石是應當稱頌的！他教導我的手爭戰，教導我的指頭打仗。」

此前，美國軍事宗教自由基金會（Military Religious Freedom Foundation）已經收到超過200宗投訴，當中包括作戰指揮官向下屬表明特朗普「獲耶穌膏立，在伊朗點燃信號火以引發末日決戰，並標誌着祂重返世上。」

在3月底的一場祈禱會上，赫格塞思亦向上帝祈求：「讓每一發子彈都命中正義與我們偉大國家的敵人。賜予他們作每個決定的智慧、應對前方考驗的毅力、堅不可摧的團結，以及對那些不值得憐憫之人採取壓倒性的猛烈行動。」

赫格塞思自己本身也是個「現代聖戰」的支持者，2020年曾著《美國聖戰》（American Crusade）一書，稱美國人應該為他們擁有的西方文明「感謝聖戰者」。他自己身上也用拉丁文紋上「Deus Vult」（以神之名）和阿拉伯文紋上「Kafir」（異教徒）。

赫格塞思手臂以拉丁文紋上「Deus Vult」（以神之名）。（網上圖片，Reuters）

教宗良十四世3月底開始「隔空」回應，在棕枝主日的講道中表示，「耶穌是和平之君，祂拒絕戰爭，沒有人能利用祂來為戰爭辯護，祂不會垂聽發動戰爭者的祈禱，而是會拒絕他們。」

他在復活節的發言中也再次宣揚和平訊息：「讓擁有武器的人放下武器。讓有權發動戰爭的人選擇和平，不是以武力強加的和平，而是透過對話達成的和平。不是出於支配他人的慾望，而是為了與他們相遇。」

當時，美軍一架F-15E戰鬥機在伊朗被擊落，第二名機師在美軍全力營救之下獲尋回。赫格塞思就把美軍獲救的事件包裝成神蹟一般。「在周五被擊落——耶穌受難日，整個周六都藏在洞穴一處岩縫中，並在周日獲救。在復活節旭日初升之際飛離伊朗，一名機師就此重生。」

特朗普同一時間也爆粗威脅要消滅整個伊朗文明。此時教宗又再發言，表明其言論「絕對不可接受」，甚至呼籲人們要向他們的國會議員傳達出他們想要和平而不是戰爭的訊息。雖然良十四世未有明言美國，但大家都知道他指的就是美國。這種說法確實有介入政治之嫌。

2026年4月13日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）啟程出訪非洲四國。（Reuters）

即使其後美伊達成兩週停火，赫格塞思依然引上帝之名支持戰爭：「上帝是美好的⋯⋯我們的軍隊、我們的美國戰士，理應獲得今天的功勞，但所有的榮耀皆應歸於上帝。」

特朗普在4月12日終於發帖大罵教宗，指他在犯罪問題上表示軟弱，在外交政策上非常差勁，又指若非他自己入上白宮，良十四世也不會被選為教宗。

其後，特朗普更發布了一張AI圖片，將他自己描繪成耶穌基督一般，引起美國的虔誠基徒教民眾重大反彈。連一向對特朗普言聽計從的國會議長約翰遜（Mike Johnson）也明言他告訴特朗普要把AI圖片刪除。

特朗普最終確實把圖片刪除，卻稱他認為圖中的他是紅十字會的醫生。而似乎是為了證明他不認為自己是救世主，他更轉發了另一張耶穌基督擁抱他自己的AI圖片。

2026年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台 Truth Social發布一張AI生成的圖像，被指將其本人塑成耶穌。（@realDonaldTrump/Truth Social/Handout via REUTERS ）

對於特朗普的批評，良十四世並沒有退縮，表明自己不害怕特朗普政府，聲言會繼續為上主福音發言。

近年才改信天主教的副總統萬斯（JD Vance）也加入戰團為特朗普辯護，在神學討論上向教宗開火，聲稱天主教一直有「正義之戰」的理念，試圖否定良十四世稱上帝不會垂聽發動戰爭者的禱告的說法。

美國天主教主教團亦因此發布聲明回應，引用《天主教教理》辯護教宗的言論，指出一個國家只能在「自衛之時，其他和平努力都失敗之後」才能合法拿起利劍，而良十四世的說法正正就是主動開戰者的祈禱不會得到上帝垂聽。

正進行其十一日非洲之行的良十四世其後也繼續間接向特朗普開火，表示「世界正遭受一小撮暴君蹂躪。」

面對美國基督徒的民情反彈之後，特朗普已經有所收斂，不過他依然在Truth Social上轉發良十四世被選為教宗之前就是美國自由派政策支持者的指控，又轉發一個多月前曾為「將伊朗人民從伊斯蘭的束縛中拯救出來」祈禱的美國福音派領袖Franklin Graham給他自己的信，信中表示特朗普對伊朗開戰正確、感謝特朗普給予伊朗人「自由的機會」、願上帝帶領其心靈和指引其步伐。

特朗普轉發一個多月前曾為「將伊朗人民從伊斯蘭的束縛中拯救出來」祈禱的美國福音派領袖Franklin Graham給他自己的信，信中表示特朗普對伊朗開戰正確、感謝特朗普給予伊朗人「自由的機會」、願上帝帶領其心靈和指引其步伐。（Truth Social截圖）

大家對於特朗普和教宗的「隔空罵戰」，大概也是以另一種「特朗普日常」的方式去看待。畢竟，特朗普幾乎每天也在與不同的人罵戰，良十四世只是其中之一。

特朗普真的相信自己是「天選之人」？

然而，我們不應忽略的是，特朗普再次上任之後，他與基督宗教的關係似乎已經不再是像第一任期那樣只屬政治交易，只為得到基督教徒的支持，而是開始真心相信他在上帝的計劃中真的是一個歷史性的主角。

這種轉變，可是能發生在特朗普2024年7月13日下午6時11分在賓夕法尼亞州舉行競選集會期間遇上的第一次行刺。當時特朗普剛好轉頭望向螢幕，才讓子彈擦耳而過，與死神擦身。其後，特朗普自己就一直公開表示這是上帝拯救了他。

特朗普轉發一張耶穌基督擁抱他自己的AI圖片。（Truth Social截圖）

重返白宮之後，特朗普馬上成立了白宮信仰辦公室，由電視福音傳道人Paula White-Cain主持。White-Cain是以色列的忠實支持者，她曾經在同內塔尼亞胡的訪問中表示，特朗普遇刺無礙的時間是下午6時11分，而1948年杜魯門總統承認以色列國的時間也是下午6月11分，「我個人認為那不會是巧合，而是天意，是上帝拯救了他的性命，並對這個世界有祂的旨意。」

White-Cain亦曾經表示，「向特朗普總統說不，就是向上帝說不。」

在本年的復活節白宮活動上，White-Cain也向特朗普說：「沒有人像你那樣付出了如此沉重的代價。這幾乎奪去你的性命。你遭到背叛、拘捕和誣告。這是一個熟悉的模板，正如我們的主與救主曾向我們展示過的那樣。」

在特朗普向伊朗開戰之後，White-Cain也召集了一眾基督教領袖在白宮橢圓形辦公室和特朗普一起祈禱。

伊朗戰爭開打之初，Paula White-Cain（紅衣者）召集一眾基督教領袖在白宮橢圓形辦公室和特朗普一起祈禱。（Instagram截圖）

將特朗普視為「天選之人」的敘事，並不是偶然或者單一的事件。例如在他上任之後的第一個內閣會議，全個內閣竟然開始一起祈禱，視美國立國的政教分離精神如無物。當時領禱的房屋部長特納（Scott Turner）便說：「感謝上帝賜予特朗普總統，感謝祢委任我們，並膏立我們來完成這項任務。」

在其第二任期，特朗普明顯是想要為自己歷史留名。他公開爭奪諾貝爾和平獎、聲言要吞併格陵蘭加拿大為美國開疆拓土、以軍事行動壓服委內瑞拉、兩次向伊朗開戰、拆除白宮東翼以興建巨大宴會廳、謀求在首都興建遠高於其他建築的特朗普式「凱旋門」、將自己的名字冠到各種聯邦機構之上等等……都顯示出這一點。

「天選之天」的敘事，就正好切合了特朗普為自己建立歷史地位的追求。

特朗普第二任期第一次內閣會議的祈禱片段：

根據《金融時報》的報道，特朗普政府和梵帝岡的衝突並不始於伊朗戰爭之後。早在1月，國防部已經召來教廷在華府的大使，希望游說教宗更加支持美國的軍事行動。期間，有美國官員甚至提起亞維農（Avignon）的歷史事件－－14世紀時大約有七十年，由於法國國王與教廷不和，在法國南部城市亞維農另立教宗同羅馬對幹。

在本年1月的《紐約時報》訪問之中，特朗普就曾經表明，如何運用美國的全球力量，國際法並不是規範，唯一的規範就是特朗普自己「道德感」。這種說法幾乎就像「上帝以神秘的方式行事」（God works in mysterious ways）一樣充滿世人難知的宗教色彩。這種神秘與未知，也同樣充斥着特朗普第二任期的外交決策，特別是在這場伊朗戰爭之中。

我們不識讀心術，不能直接知道特朗普的想法和感受。但從其言行來看，我們不能低估上述這種「宗教狂熱」對特朗普決策的影響。