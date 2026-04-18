特朗普誓取得伊朗濃縮鈾　威脅若美伊談判告敗將祭「不友善」手段

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月17日在空軍一號上回應傳媒問題，他先是稱自己得到伊朗不會擁有核武器的好消息，還指美國將以某種方式取得伊朗的高濃度濃縮鈾庫存，並警告若談判失敗，就會「以更不友善的形式」取得它們。



美媒報道，特朗普被問及移除他所稱的伊朗「核塵」（Nuclear Dust）的時間表時，拒絕提供具體細節，但又補充兩種情形，如果與伊朗達成協議，就會與伊朗一起將它帶回美國，否則「我們就會以另一種形式、一種更加不友善的形式去取得它」，還強調無論如何美國都會達成目標。

所謂「核塵」即是特朗普用來形容高度濃縮鈾的一種說法，代指伊朗核設施去年6月遭美軍襲擊後，深埋在地底的高度濃縮鈾。高度濃縮鈾是製造核武器的重要原料。

2025年6月21日拍攝的衛星影像顯示，位於伊朗伊斯法罕（Isfahan）的核設施建築物被摧毀。（Reuters）

特朗普講話中還提及會在周六舉行記者會，透露會議議題與伊朗無關，他之後也未進一步透露更多由自己提出的有關「伊朗不會擁有核武器」任何消息。