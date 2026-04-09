王毅訪朝鮮晤外相崔善姬　稱願加強中朝高層交往

中國外交部長王毅訪問朝鮮，4月9日在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮外相崔善姬舉行會談。王毅指中方願同朝方共同辦好《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動，加強高層交往，密切各層級各領域對話與務實合作。



王毅表示，去年9月初，習近平總書記同金正恩總書記在北京舉行歷史性會晤，就雙邊關係全局性、戰略性、方向性問題達成重要共識，為中朝關係下步發展作出重要戰略指引，推動兩國關係進入新階段，開啟兩國友好交往新篇章，具有重要深遠意義。兩黨兩國最高領導人的戰略引領，是中朝關係發展的最大政治優勢和最堅強保障。

他指中方願同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為根本遵循，加強戰略溝通，密切交往合作，持續鞏固中朝關係向好發展勢頭，為兩國人民創造更多福祉，共同促進地區和平與發展。

3月8日，外交部長王毅出席十四屆全國人大四次會議外交主題記者會。（01直播截圖）

王毅說，過去一年中朝交往亮點紛呈，有力彰顯了中朝鮮血凝成的傳統友誼永不褪色、牢不可破。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年。65年來，無論國際和地區形勢如何變化，中朝作為好鄰居、好朋友、好同誌，始終相互信賴、相互支持，為維護地區及世界和平穩定、促進各自發展作出不懈努力。

他稱中方願同朝方共同辦好條約簽訂65周年紀念活動，加強高層交往，密切各層級各領域對話與務實合作，深化人文交流，促進民心相通，助力各自經濟和社會發展。

崔善姬表示，朝中友誼基於共同的社會主義制度和友好傳統，兩國關係深厚、牢固、可持續，順應時代潮流和兩國人民意願、推進朝中友好合作是朝鮮黨和國家堅定不移的立場。

她指兩黨兩國最高領導人去年9月歷史性的成功會晤，有力增進了兩黨兩國友誼與互信，為朝中關係發展指明了方向、注入強勁動力。朝方完全支持一個中國原則，堅決反對干涉中國內政的行徑，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等核心利益問題上維護主權和領土完整立場，充分認同習近平總書記提出的人類命運共同體理念和四大全球倡議，高度評價中方在國際和地區問題上秉持的公正立場及發揮的重要作用。

她又表示朝方願同中方攜手落實兩黨兩國最高領導人重要共識，辦好《朝中友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動，促進各領域交流與務實合作，密切外交部門協調，加強多邊溝通協作，為推動朝中關係邁上新台階、開辟新前景持續作出努力。

雙方還就當前國際和地區問題深入交換意見。