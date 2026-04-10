王毅訪問朝鮮釋重大信號：東邊該動起來了

在美國和伊朗達成停火共識，開始談判前後，中國遊說伊朗接受談判的幕後軍師形象日益凸顯。正在各方關注美伊談判是否會順利進行，停火能否真正落實，中國會如何平息亂局時，中國外長王毅不是前往中東訪問，而是前往了朝鮮訪問。

4月9日王毅在平壤和朝鮮外務相舉行了會談，明面上看，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，王毅此行是商量雙方在今年舉行一系列慶祝活動。但值得注意的是，五年前，條約簽訂60周年紀念，中朝並沒有舉行大規模慶祝活動。2016年7月11日條約簽署55周年之際，只有中國國家主席習近平與朝鮮領導人金正恩互致賀電，也沒有大規模慶祝活動。此次高調慶祝條約簽訂65周年到底是為了什麼？

除了慶祝活動，中朝官方通稿只提到了「雙方還就當前國際和地區問題深入交換意見」，交換了什麼國際和地區問題，人們不得而知。但很顯然，王毅主動訪問朝鮮，一般意義上絕不會為了無足輕重的小事。

當地時間2026年4月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮外相崔善姬舉行會談。（中國外交部官方網站）

在觀察人士看來，王毅此行還有三大任務。首先仍然是伊朗局勢。

中國在遊說伊朗上發揮了重要作用，中國對伊朗承諾了什麼，未來如何參與幫助伊朗國內重建，是各方關注的焦點。特朗普已經明確表示要對武器支援伊朗的國家徵收50%的關稅，朝鮮由於備受制裁和美國幾無沒有貿易往來，朝鮮會否以自己超然的獨特身份在伊朗問題上發揮作用？中國在自身不方便的時候，是否需要朝鮮出面支援伊朗？這些都有可能。

伊朗和美以交戰一個多月，軍事上取得一系列重大進展，比如摧毀美國薩德反導系統雷達，逼退美國航母，擊落美國先進的F-35、F-15戰機，伊朗軍方在使用中國北斗導航系統之後定位導航更加精準。這一系列軍事進展，中國有可能及時傳達給了朝鮮。這也是一直以美軍為假想敵的朝鮮非常關心的。

伊朗戰事後美國就是紙老虎的印象深入人心。圖為2026年4月6日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮新聞發布室舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

王毅此行還有一個重要信號：西邊的仗打完了，東邊該動起來了。

原本美國和歐洲的西方盟友體系在烏克蘭危機中逐步凸顯，經過伊朗戰事，歐洲北約國家和美國劃清界限，使得西方的軍事基本盤裂到了無法直視的地步。

伊朗戰事相當於美國在中東自毀長城。中東海灣國家在美國襲擊伊朗過程中承受巨大的損失，被迫成為伊朗的報復對象。美國到底是保護着還是麻煩製造者，是中東保有美國軍事基地的國家都會思考的。

霍爾木茲海峽落入伊朗的掌控，未來美國在中東的存在將大大降低，這是美國霸權的極大削弱。在美伊談判停火之際，王毅急忙訪問朝鮮，很可能是佈局東亞。美國的亞太軍事盟友體系是最後的還尚未出現鬆動的地區。在其他地區已經進入搖搖欲墜的當口，下一步削弱美國在東亞的盟友體系，是對美鬥爭的焦點。

中朝經濟合作升温，時隔六年朝鮮和中國的跨境列車恢復。圖為3月12日，中國遼寧丹東至朝鮮平壤的95次列車通過中朝友誼橋。（新華社）

中國今天是世界第二大經濟體，已經在諸多領域和美國並肩，卻仍然重視《中朝友好互助條約》。這說明朝鮮對中國的戰略價值相當高。王毅此行不排除是暗示朝鮮在當前局勢下積極破局。

經伊朗一戰，特朗普的軟肋暴露無遺，美國打不起仗，不能承受較長時期的大規模軍事對抗。人們可以大膽設想朝鮮是否會接力伊朗刺激美國，讓特朗普應接不暇，最後不得不妥協？

不經過一番鬥爭，不可能有長久的和平。朝鮮非常清楚要想有長期的和平穩定局面，就不可能坐享其成。美國從伊朗戰局抽身後，會不會撲向亞太？

資料照片：2026年3月14日，朝鮮領導人金正恩（圖中未顯示）在朝鮮監督600毫米口徑多管火箭炮的試射。（Reuters）

日本首相高市早苗發出台灣有事言論後，中國一直在倒逼日本收回發言，而日本無動於衷且與美國綁定得更加緊密。中美在該地區的爭奪遲早要攤牌。目前也許還沒有到中國和美國在台海等問題上進行終極較量的地步，但是先行收拾日本必然在中國的清單上。

朝鮮能發揮何種作用，中國希望朝鮮發揮何種作用，如何利用地區局勢讓美國和日韓的盟友體系岌岌可危，這些不可能是北京不考慮的。尤其是越來越強調要在外交上積極有為主動有為的中國，必然利用美國當前的困局在對美鬥爭中獲取更多進展。

美國總統特朗普5月將訪問中國，中朝需要提前就半島問題對錶。朝韓日前發生無人機越境一事，韓國總統李在明非常大方地表示遺憾，且韓國在積極謀求收回韓國軍隊的戰時指揮權。這不失為拉攏韓國推進半島問題進一步解決，推動地區局勢朝着去美國化方向發展的良好契機。王毅訪問朝鮮，很可能是中朝要主動謀求破局。