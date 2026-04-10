王毅訪問朝鮮釋重大信號：東邊該動起來了
在美國和伊朗達成停火共識，開始談判前後，中國遊說伊朗接受談判的幕後軍師形象日益凸顯。正在各方關注美伊談判是否會順利進行，停火能否真正落實，中國會如何平息亂局時，中國外長王毅不是前往中東訪問，而是前往了朝鮮訪問。
4月9日王毅在平壤和朝鮮外務相舉行了會談，明面上看，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，王毅此行是商量雙方在今年舉行一系列慶祝活動。但值得注意的是，五年前，條約簽訂60周年紀念，中朝並沒有舉行大規模慶祝活動。2016年7月11日條約簽署55周年之際，只有中國國家主席習近平與朝鮮領導人金正恩互致賀電，也沒有大規模慶祝活動。此次高調慶祝條約簽訂65周年到底是為了什麼？
除了慶祝活動，中朝官方通稿只提到了「雙方還就當前國際和地區問題深入交換意見」，交換了什麼國際和地區問題，人們不得而知。但很顯然，王毅主動訪問朝鮮，一般意義上絕不會為了無足輕重的小事。
在觀察人士看來，王毅此行還有三大任務。首先仍然是伊朗局勢。
中國在遊說伊朗上發揮了重要作用，中國對伊朗承諾了什麼，未來如何參與幫助伊朗國內重建，是各方關注的焦點。特朗普已經明確表示要對武器支援伊朗的國家徵收50%的關稅，朝鮮由於備受制裁和美國幾無沒有貿易往來，朝鮮會否以自己超然的獨特身份在伊朗問題上發揮作用？中國在自身不方便的時候，是否需要朝鮮出面支援伊朗？這些都有可能。
伊朗和美以交戰一個多月，軍事上取得一系列重大進展，比如摧毀美國薩德反導系統雷達，逼退美國航母，擊落美國先進的F-35、F-15戰機，伊朗軍方在使用中國北斗導航系統之後定位導航更加精準。這一系列軍事進展，中國有可能及時傳達給了朝鮮。這也是一直以美軍為假想敵的朝鮮非常關心的。
王毅此行還有一個重要信號：西邊的仗打完了，東邊該動起來了。
原本美國和歐洲的西方盟友體系在烏克蘭危機中逐步凸顯，經過伊朗戰事，歐洲北約國家和美國劃清界限，使得西方的軍事基本盤裂到了無法直視的地步。
伊朗戰事相當於美國在中東自毀長城。中東海灣國家在美國襲擊伊朗過程中承受巨大的損失，被迫成為伊朗的報復對象。美國到底是保護着還是麻煩製造者，是中東保有美國軍事基地的國家都會思考的。
霍爾木茲海峽落入伊朗的掌控，未來美國在中東的存在將大大降低，這是美國霸權的極大削弱。在美伊談判停火之際，王毅急忙訪問朝鮮，很可能是佈局東亞。美國的亞太軍事盟友體系是最後的還尚未出現鬆動的地區。在其他地區已經進入搖搖欲墜的當口，下一步削弱美國在東亞的盟友體系，是對美鬥爭的焦點。
中國今天是世界第二大經濟體，已經在諸多領域和美國並肩，卻仍然重視《中朝友好互助條約》。這說明朝鮮對中國的戰略價值相當高。王毅此行不排除是暗示朝鮮在當前局勢下積極破局。
經伊朗一戰，特朗普的軟肋暴露無遺，美國打不起仗，不能承受較長時期的大規模軍事對抗。人們可以大膽設想朝鮮是否會接力伊朗刺激美國，讓特朗普應接不暇，最後不得不妥協？
不經過一番鬥爭，不可能有長久的和平。朝鮮非常清楚要想有長期的和平穩定局面，就不可能坐享其成。美國從伊朗戰局抽身後，會不會撲向亞太？
日本首相高市早苗發出台灣有事言論後，中國一直在倒逼日本收回發言，而日本無動於衷且與美國綁定得更加緊密。中美在該地區的爭奪遲早要攤牌。目前也許還沒有到中國和美國在台海等問題上進行終極較量的地步，但是先行收拾日本必然在中國的清單上。
朝鮮能發揮何種作用，中國希望朝鮮發揮何種作用，如何利用地區局勢讓美國和日韓的盟友體系岌岌可危，這些不可能是北京不考慮的。尤其是越來越強調要在外交上積極有為主動有為的中國，必然利用美國當前的困局在對美鬥爭中獲取更多進展。
美國總統特朗普5月將訪問中國，中朝需要提前就半島問題對錶。朝韓日前發生無人機越境一事，韓國總統李在明非常大方地表示遺憾，且韓國在積極謀求收回韓國軍隊的戰時指揮權。這不失為拉攏韓國推進半島問題進一步解決，推動地區局勢朝着去美國化方向發展的良好契機。王毅訪問朝鮮，很可能是中朝要主動謀求破局。