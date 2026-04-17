日本雷號驅逐艦闖台海　解放軍跟監警戒　中國外交部：提強烈抗議

解放軍東部戰區新聞發言人表示，日本「雷」號驅逐艦4月17日下午過航台灣海峽，批評是向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，解放軍組織海空兵力全程跟監警戒。

中國外交部稱，日本自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，中國軍隊已依法依規處置，向日方提出強烈抗議，又批評日方此舉是耀武揚威、蓄意挑釁是錯上加錯，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀。



東部戰區新聞發言人徐承華表示，4月17日4時02分至17時50分，日本雷號驅逐艦過航台灣海峽，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，實施有效規制管控，又指戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回答提問時說，日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，已經給中日關係帶來嚴重衝擊，日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽耀武揚威、蓄意挑釁是錯上加錯，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀。

2025年7月28日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（外交部官網）

中方稱，此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全，中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議，又指台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。

中方表示再次敦促日方切實反思改錯、懸崖勒馬、謹言慎行，不要在錯誤的道路上越走越遠。