停火就沒事？橋水達里奧：距三戰僅剩4步　2028台海開戰風險最高

美國與伊朗同步證實停火兩週，帶動全球股市狂漲、國際油價暴跌，但有「避險基金天王」美譽的橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）提醒，這可能略嫌短視，多數投資人都錯失了長期驅力，現在世界距離第三次世界大戰僅四步之遙。他也推估，美中為台海爆發軍事戰爭的機率介於30%-40%，風險最高的時期是2028年。



達里奧7日在社交平台發文指出，「對我來說，多數人似乎傾向聚焦並回應當下吸睛的事物－就像伊朗情勢現況－反而錯失了驅動現況及未來可能發展的更重大、更重要且更長期的演化事物」，「當前最重要的是，美以伊戰爭只是我們身處、且短期不會結束的世界大戰環節之一」。

橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里奧(Ray Dalio)（GettyImages）

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他說，美以伊衝突並非單獨出現，是在俄烏戰爭、以色列對抗眾多鄰國並對加沙走廊施壓之際發生，世界還有其他地區的緊張日漸升高，包括台海、美國和古巴，這有點像過去的世界大戰，各國選邊站、各自代表盟友戰鬥。

達里奧花了約50年研究數百年來的戰爭史，以找出經濟、民主及軍事型態和周期，點出世界大戰爆發前會有13個步驟，而世界現在正處於第九個步驟，是「多地衝突日漸同時發生」。

他說：

我的許多指標都顯示，我們正處於貨幣秩序、一些國內政治秩序及地緣政治秩序崩解的重大周期循環之中，這些指標顯示，我們正身處從戰前階段過渡到戰鬥階段的時期，約略與1913-1914年和1938-1939年時期相似。

但他強調，他也不清楚這些指標的精確時機，並且希望自己是錯誤的。

達里奧點出的第一到八個步驟包括：世界主導強權相較於崛起強權的經濟與軍事實力下滑，導致雙方實力相當，並開始為彼此歧見，在經濟與軍事衝突相互挑戰；以經濟制裁與貿易封鎖形式出現的經濟戰暴增；各國形成經濟、軍事及意識形態聯盟；代理人戰爭增加；財政壓力、赤字和債務提高，尤其是過度擴張財政的主要強權；關鍵產業和供應鏈日益受政府掌控；貿易咽喉要道武器化；強大的新型戰爭科技問世。

世界大戰循環的13步驟

在目前世界所處的第九個步驟之後，將進入其他四個步驟的階段，分別是：

1. 各國領袖在國內要求展現忠誠支持，抑制反戰聲音和其他政策，正如美國前總統林肯引述聖經所言「若一家自相紛爭，那家就站立不住」（A house divided against itself cannot stand），尤其是在戰爭時期。

2. 強權之間爆發直接的軍事衝突。

3. 為籌措戰爭軍費，稅收、發債、貨幣創造、外匯管制、資本管制及金融壓制行為暴增，在某些情況下，市場關閉。

4. 最後一方擊敗另一方，對由獲勝方設計的新秩序，獲得毫無爭議的掌控。



達里奧重申，他不是在預測情勢必然會發展到全面的世界大戰，他仍希望出現以雙贏關係為基礎的和平世界，而非被雙輸關係所傷害的世界，他是在提醒於大周期的當前階段，若有無法透過妥協化解難以調解的爭端等情況，常不可避免地從一個階段進入下一階段，直至以暴力解決。

2026年3月267日，七國集團（G7）外長與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在法國巴黎郊外的沃德塞爾奈修道院（Abbaye Des Vaux De Cernay）會晤。（Reuters）

他認為重要的是，要了解世界秩序已從以美國強權與七大工業國集團（G7）所主導的多邊法治秩序，遷移到沒有單一主導強權維護秩序的「拳頭說了算」情勢，意味著預料會有更多爭鬥，當前的世界秩序更接近1945年之前的情況，而非1945年後的情勢。

他指出，歷史顯示，哪一國會勝出的最可信指標並非誰最強，而是誰能承受痛苦最久，而美國雖似乎是舉世最強的國家，卻也是擴張最過度的強權，不擅長長期承受痛苦。

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五大現有與潛在衝突

達里奧也評估了當前五項現有或潛在戰爭的前景，針對美中為台灣而開打，他認為需要關注的因素包括，美國對台灣獨立的支持是大幅增強還是減弱、中國大陸實施封鎖、美中無意或蓄意引發造成人員傷亡的軍事衝突，以及中國大陸可能認為美國勢力弱到無法反擊，而採取更直接的掌控行動，而更有可能的是，中國大陸的攻擊可能會細微地甚至難以察覺。他推估美中為台海爆發軍事戰爭的機率介於30%-40%，風險最高的時期是2028年。

2025年12月29日，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。圖為東部戰區陸軍部隊按照演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。（央視新聞）

針對當前暫時停火的美以伊戰爭，需要要關注四個面向：霍爾木茲海峽最終被哪一方控制、伊朗的核子原料和導彈；各國為贏得戰爭願意付出多少生命和資金；相關國家對自身聯盟的滿意度；伊朗的某個盟友是否會參戰或以出售武器支持伊朗：波灣是否恢復和平與安全。

至於仍未停火的俄烏戰爭，需要關注的情勢惡化跡象包括：俄羅斯攻擊北約領土或補給線、北約介入這場戰爭，以及俄羅斯與北約成員國之間意外發生衝突，他認為未來五年發生這種情況的機率約介於30%-40%。

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針對朝鮮相關戰爭，達里奧預估朝鮮的飛彈能力將在未來五年大幅提升。這段期間與朝鮮發生某種軍事衝突的機率介於40%-50%；在南海爭端，美國未來五年被迫介入菲律賓與中國大陸爭議的機率約30%。

達里奧指出，綜觀上述五大潛在衝突，未來五年出現至少一場衝突的機率，似乎略高於50%。

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