白宮發布美日首腦會談成果文件：加強防務合作　強調台海和平重要

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月19日在白宮會見日本首相高市早苗。白宮在兩人結束會談後發布文件，簡報成果，其中涵蓋能源投資、防務與技術合作、地區局勢等多個方面，文件還提到台海局勢，稱美日首腦均認為台海和平穩定重要，共同反對包括武力與脅迫在內的任何試圖單方面改變現狀的行為。



根據白宮發布的文件，其中加強威懾和防務合作中寫明，日本承諾增加國防預算，並繼續與駐日美軍等美國部隊合作，雙方還同意將「標準－3型2A防空導彈（SM－3 Block IIA）的產量擴大至4倍。

2025年9月15日，美國首次公開展示在日本部署的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。（Reuters）

文件也肯定美國去年在日本首次部署中程導彈發射裝置「堤豐」的舉措，雙方還決定，將探討日本未來在提升中程空對空導彈（AMRAAM）產能方面所扮演的角色。

在文件中加強區域安全合作部份則寫明，支持透過對話和平解決台海問題，共同反對包括武力與脅迫在內的任何試圖單方面改變現狀的行為，兩國也重申致力於讓朝鮮半島無核化，加強美日韓夥伴關係。